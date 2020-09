Litzy de JNS rompe el silencio sobre Ari Borovoy por 90's Pop Tour

La época de los 90's fue sin duda una etapa de grandes éxitos para la música Pop en México, de agrupaciones como Magneto (en sus diversas generaciones), KABAH, OV7, los argentinos The Sacados, Caló y JNS (antes Jeans) quienes sin duda, dejaron una huella imborrable en el público contemporáneo que gusta del género Pop.

En 2019, las agrupaciones mencionadas, se reunieron en un ambicioso show llamado 90's Pop Tour, gracias a la idea de Ari Borovoy (integrante de OV7), quien se encargó de producir un performance en el que todos las bandas pudieran interactuar en el escenario y armó un show que tuvo gran aceptación, tan es así que en pleno 2020, los fanáticos siguen escuchando su música.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Ari Borovoy ha sido señalado en diversas ocasiones por algunos de sus compañeros del 90's Pop Tour debido a la falta del pago por su trabajo. Y aunque se sabe que en ocasiones anteriores Borovoy ha tenido problemas por los reclamos por parte de compañeros y compañeras que exigen su pago por su participación -al grado de que se ha especulado que ha llegado a los golpes con Hugo de la Barreda de Magneto, aunque el propio Alex como lo llaman en la agrupación desmintió en su momento los rumores.

BOBO Producciones que es la empresa de Borovoy y su hermano, ha tenido significativas fallas de acuerdo a los múltiples señalamientos de sus compañeros, incluso la misma Mariana Ochoa de OV7, compañera de toda la vida del cantante, también se fue con todo contra el cantante; sin embargo, posteriormente arreglaron sus diferencias.

Ahora es Litzy de JNS quien arremete en contra de los hermanos Borovoy y BOBO Producciones. Así mismo, habla en torno a si continuará su relación de negocios o su salida de los 90's Pop Tour.

En entrevista con "De Primera Mano" de Grupo Imagen TV, Litzy fue cuestionada sobre la posible producción de un disco realizado por BOBO Producciones, a lo que la cantante respondió:

"Sí me lo plantearon, sí se iba a hacer, pero la verdad la manera en la que ellos tenían la parte BOBO Música, cómo lo manejaban y tal, la verdad es que a mí no me gustaba mucho, no me latió y dije no, mejor me espero".

Sin embargo, su negativa tuvo consecuencias, pues la intérprete no se esperaba que debido a su postura, fuera expulsada del proyecto 90's Pop Tour.

"Eso fue raro porque la verdad es que no tendría porque haber pasado, porque yo soy solista y encajaba en todo. Era raro porque yo estaba desde el principio, entonces imagínate, ellos son los dueños de eso y pues lo decidieron. Yo dije, todo bien y no firmé nunca la parte de la música con ellos porque no me latió del todo, cuando saque música será porque estoy totalmente convencida de cómo lo voy a hacer", dijo Litzy.

Y al igual que a la cantante, seguramente, sorprenderá a los millones de seguidores de las diferentes agrupaciones reunidas en este show que sigue dando y prometiendo mucho.

No todo está escrito, por lo que podría haber recapacitación por parte de ambas partes ya que son parte importante de la música que marcó a generaciones enteras en la década de los 90's.

