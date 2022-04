Lis Vega revela que se hará más cirugías para lucir mejor y le dicen que acabará como Lyn May

Tras la infinidad de críticas que ha recibido por su apariencia física, la actriz y bailarina, Lis Vega hizo frente a sus detractores, a quienes les informó que se hará más cirugías para lucir mejor e incluso los invitó a dejar de vivir en el pasado y que si realmente son sus fans la apoyen por su trabajo y no por los arreglitos que se ha hecho para conservar su belleza y espectacular figura.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación que la también cantante aseguró que ya está cansada de las críticas que ha recibido desde hace tiempo y de la comparaciones, pues hay quienes aseguran que acabará como Lyn May. “Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga (…) Al final cada quien, la gente que te admira porque tu eres un artista, te va admirar por lo que haces”, dijo Lis Vega frente a las cámaras.

La cubana confesó que no sólo enfrenta las críticas de sus fans si no pasa por encima de su propia familia o círculo de amigos, quienes le piden que ya no se haga más cirugías porque le dicen que esta muy exagerada.“¿Cuál es el problema?, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses y por encima hasta de mis papás o por encima de amigos”, precisó.

Lis Vega aseguró que todo lo que se dice de ella le importa poco, pues cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Así mismo, la "poeta de lo urbano" como se hace llamar en redes sociales reveló algunos de los procedimientos estéticos a los que ha recurrido.

"Me puse los labios porque tuve una cicatriz después de una caída en un teatro hace muchos años y no me gustaba y llegó el hialuronico, llegó la ciencia y la ciencia no es nada más para estar en las redes sociales buscando a los demás, también se usa para la parte ciéntifica. "La verdad a mí no me importa, cada quien, ni que me las fueran a besar”, señaló.

Finalment la actriz de melodramas como “Palabra de mujer” y “Amorcito Corazón” pidió a todos aquellos que la critican y que aseguran que acabará como Lyn May que dejen de vivir en el pasado, pues la Lis Vega del pasado ya no existe. “Un día va cerrando su ciclo y otro estará a punto de empezar, abraza lo aprendido y abre brazos a lo nuevo, esa persona no existe, ni interna ni externamente”, externó.

