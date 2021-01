Lis Vega estrena ‘Only Fans’ y enseñará de más

Las redes sociales tradicionales llegan a limitar los contenidos de las artistas e influencer como Lis Vega, quien anunció que abrió su cuenta de Only Fans, en donde mostrará fotografías y videos más con un contenido más exclusivo y candente.

La vedette Lis Vega, entró de lleno al mercado para comercializar su imagen en una aplicación que permite contenidos más eróticos que otras redes sociales convencionales, e invitó a sus fans a seguirla en esta aplicación que ha dado mucho de qué hablar.

“Estoy muy contenta de haber entrado a Only Fans, con un contenido netamente sensual, con fotografías desnudas o videos sensuales, no es pornografía, no estoy con nadie más”, señaló Lis Vega.

Aclaró que el contenido es más exclusivo, con fotos y videos donde ella se muestra al natural, e invitó a que se suscribieran a su cuenta de Only Fans, en el que dijo que no obliga a nadie a consumir su contenido.

“Yo digo que para todo hay un público y hay cosas que no puedes poner, me explico, en la redes sociales normal, pero para eso ya lo hay, lo que antes era revista, ahora ya tenemos plataformas, y es Only Fans”, dijo la cubana.

La plataforma Only Fans ha sido criticada por muchos por su alto contenido erótico, en el cual tanto mujeres como hombres participan a cambio de dinero por fotos o videos exclusivos, críticos que Lis Vega desestima.

“Me atrevía a volver a entrar al mercado otra vez de este mercado playmate que tengo desde 2003 que hice Playboy y en el 2011, y luego hice otra revista en el 2016, o sea que es un mercado que tengo ahí que también tengo paralelo… me encanta ser versátil”, comentó la también actriz.

Este 2021, Lis Vega no solamente estrena Only Fans, sino que también calendario que se comercializa en su página web, el cual ella misma produjo, desde la dirección, producción artística, diseño de arte, en el que deja todo plasmado en cada mes, incluso escribió frases en cada uno de los 12 meses del año.

Actualmente, Lis Vega se encuentra en Miami, en espera de convertirse en residente estadounidense, por esa razón no ha regresado a México, ya que es importante para ella poder moverse con facilidad sin tener que entrar al país americano con visa de trabajo, como lo ha hecho siempre.

Recientemente a Lis Vega se le criticó por las últimas imágenes que subió en sus redes sociales en las cuales se le comparó a la actriz y cantante Ninel Conde, ya que las cirugías estéticas que se ha realizado en el rostro son similares a las de ‘El bombón asesino”.