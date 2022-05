Lis Vega confiesa que enfermedad le impidió tener hijos: "Fue muy duro, los busqué"

La actriz y bailarina cubana, Lis Vega abrió su corazón y confesó recientemente que sus planes de convertirse en mamá está fuera de su vida y no porque ella no quiera, si no que por mucho tiempo buscó tener hijos pero una enfermedad se lo impidió.

Fue durante una entrevista con el polémico periodista, Gustavo Adolfo Infante para su programa El Minuto que Cambió Mi Destino que Lis Vega habló de este duro proceso que enfrentó hace un par de años tras querer ser madre y una enfermedad se lo impidió; la endometriosis.

La cubana manifestó que enterrarse de que no podía concebir hijos fue my doloroso y difícil de superarlo. “En su momento fue muy duro porque los busqué, hice tratamiento hormonal, fue muy duro porque el tratamiento también de endometriosis es un tratamiento donde te llega a los 36 años una menopausia”, expresó la cubana.

La participante de Las Estrellas Bailan en Hoy manifestó que con el tratamiento para quedar embarazada le trajo muchos efectos secundarios, como mal humor y que le llegara la menopausia antes de tiempo. "Empiezas a subir de peso, te empiezas a deprimir, empiezas a llorar por todo, empiezas a estar iriritable, te empiezan a dar sudoraciones y sí fue super difícil", expresó.

Asimismo, Lis Vega confesó que no asistió a terapia para superar este duro golpe por lo que se refugio en sus perros para de alguna forma buscar sanar el hecho de que no tendría hijos.“Tuve 50 mil perros y era de alguna manera, buscar por ahí el conducto, la falta que tenía yo de engendrar un hijo y traerlo a este mundo”.

Lis Vega aseguró que está noticia le dolió mucho que tuvo que "cambiar de chip". "Me dolió tanto, tanto, tanto, que me tuve que hacer un chip y tuve que terapiarme y aprender a aceptar que en mi legado en la vida, en mi camino no era eso", expresó la actriz.

Finalmente Lis Vega cofesó que en estos momentos de su vida ya no desea tener hijos debido a la situación que enfrenta el mundo. "Ahorita te puedo decir que ya no tengo ganas de ser mamá, y que con todo lo que esta pasando en el mundo no me gustaría traer un hijo al mundo, la verdad, entonces ya no me afecta.

