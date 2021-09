Liliana Arriaga 'La Chupitos' es hospitalizada; preocupa a sus fans

La actriz y comediante Liliana Arriaga mejor conocida como 'La Chupitos' fue hospitalizada recientemente de emergencia y por supuesto, preocupó a sus fanáticos y llamó la atención de medios de comunicación que siguen muy de cerca su carrera como comediante.

Y es que, fue este fin de semana que la actriz de la cinta "CHILANGOLANDIA" (2021) que está por estrenarse el próximo 16 de septiembre, compartió un vídeo a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que se le ve acostada en una cama de hospital, mientras que escribió con la singular comicidad que la caracteriza en formato de hash tag: #PORSIESTABANCONELPENDIENTE.

Claro, a la par de un gesto de calma y tranquilidad que muy pocas veces se ve en la actividad cómica de Liliana Arriaga quien desde hace más de dos décadas, se dio a conocer en el medio del espectáculo como 'La Chupitos'.

En tanto, aunque la comediante mexicana no habló sobre los detalles de su salud ni el motivo por el que acudió al nosocomio, y sin dejar de lado su parte cómica, se tomó el tiempo para bromear sobre el preocupante momento y compartió una postal en la que aseguraba que el suero que le suministraron era muy raro; pues obedecía a una botella de Whisky con conocida etiqueta de suero médico.

"No lo puedo creer ya no se puede confiar en nadie", se lee en una segunda publicación durante el sábado pasado a través de su perfil de la red de la camarita; y mientras su colega en la comedia Javier Carranza 'El Costeño', reaccionó con un "Jajajajaja", hubo un fan que aseguraba que no es justo por lo que está pasando la actriz: "NO ES JUSTO NO ES JUSTO".

La comediante de 49 años de edad, suavizó el clip compartido desde la cama de un hospital, con la canción "Enferma de Amor" de JNS y al final de su publicación envió un beso con una sonrisa a sus seguidores que dicho sea de paso ascienden a más de 531 mil; pues tras no revelar el motivo de su hospitalización, la esposa de Tizoc Valencia sigue demostrando su buen humor.

Liliana Arriaga 'La Chupitos' es hospitalizada; preocupa a sus fans. Foto: Captura Historias Instagram 'La Chupitos'

Tras su publicación en Instagram, sus fanáticos se demostraron preocupados y entre tanto, muchos apostaron por que la comediante podría someterse a una cirugía estética, y aunque 'La Chupitos' sigue teniendo en ascuas a sus follwers, se espera que en las próximas horas detalle las causas de su hospitalización.

