Lety Calderón envía contundente mensaje a Yadhira Carrillo

Por varios años, Leticia Calderón y Yadhira Carrillo han generado diversas polémicas por sus fuertes declaraciones respecto a la relación con el abogado Juan Collado. Recientemente la protagonista de la telenovela Esmeralda robó cámaras al enviarle un contundente mensaje a Yadhira Carrilo.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación que Leticia Calderón fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a olvidar los escándalos que ha protagonizado con Yadhira Carrilo para trabajar junto a ella en algún proyecto televisivo, a lo que la famosa de 53 años le envió un contundente mensaje a su rival de amores.

“Yo estoy abierta a trabajar con todo el mundo, yo no tengo problema con nadie, absolutamente con nadie, estoy muy contenta en este proyecto tendrán noticias”, indicó Lety Calderón.

En cuanto a si estaría dispuesta a compartir sus hijos con la actriz y su padre, Leticia Calderón fue muy sincera y contó que hace unos días precisamente casi pierde la vida, y en lo primero que pensó fue en sus hijos. “Hace poco me dio un espasmo bronco respiratorio, sentí que me ahogaba y que me moría, me asusté muchísimo… terminé en el hospital, y Luciano me decía ‘mamá, no me puedes dejar, ¿qué voy a hacer sin ti?’”, contó la famosa.

Ante las palabras de su hijo, la villana de Imperio de Mentiras destacó que después de esto reflexionó mucho: “Juro por Dios que sí me abrió los ojos de decir ‘¡qué tal si me hubiera muerto!’, de verdad no pude respirar por un par de minutos o no sé cuánto, a mí se me hizo eterno, y yo ya me imaginaba que mis hijos me encontraban muerta en el baño, porque corrí al baño a echarme agua”.

Leticia Calderón destacó que ahora más que nunca esta preocupado por hacer más que bien su trabajo como madre. “Me dio un sentimiento que le dije ‘por eso tenemos que apurarnos a que aprendas a hacer las cosas, para que yo el día de mañana, no ahorita, espero en Dios, el día de mañana que yo me tenga que ir, esté preparado para vivir solo’, él y el otro (Carlo)”.

Finalmente, Leticia Calderón agradeció a los medios presentes no preguntarle por los problemas legales que enfrenta el padre de su hijo. “Cuando vamos a una alfombra o algo, me da miedo que le vayan a preguntar y ahorita de verdad les agradezco muchísimo que no les pregunten cosas, sobre todo, que les pueden doler y que pueden sacarlos de onda, la verdad, les agradezco de todo corazón y no crean, si me he dado cuenta que son muy discretos cuando estoy con ellos”, expresó.

