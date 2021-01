Leticia Calderón y su tajante mensaje a Yadhira Carrillo

Luego de que Yadhira Carrillo asegurara que Leticia Calderón estuvo al borde de la muerte, antes de ser hospitalizada tras complicaciones por el Covid-19, la protagonista de Esmeralda desmintió la versión de su colega, pues aseguró que jamás llegó así al nosocomio donde fue internada unos días.

Fue durante una entrevistaa al programa De primera Mano de Imagen Televisión que Leticia Calderón aseguró que Yadhira Carrillo es una mujer educada y que si le preguntaban por ella va a contestar. “Está bien… si le preguntan por mi ella va a contestar, es una mujer educada y supongo que si le preguntan va a contestar, punto, y si no sabe pues dirá no sé”, dijo.

Sin embargo, Leticia Calderón fue tajante en su respuesta luego de que le preguntaran si eran ciertas las declaraciones de Yadhira Carrillo que llegó morada al hospital y que los médicos le habían dicho que por poco no la libra.

“Ay no, no, para nada, no llegué con ese tipo de oxigenación, te digo, a veces tenía 90, 88, entonces fue lo que la doctora dijo que no le gustaba, porque no estaba pareja, y tienes que tener 90, a veces bajaba a 82 y a veces subía a 93. pero no morada, ya cayendo no, afortunadamente nunca estuve en ese sentido”, dijo la villana de la telenovela de Televisa, Imperio de Mentiras.

La estrella de Televisa aseguró previo a la entrevista que decidió internarse debido a que su doctora se lo recomendó debido a que su oxigenación no estaba estable, además de que ya no tenía oxígeno en su casa.

“Yo estaba en casa realmente sin grandes síntomas, la doctora que me estaba tratando me estaba checando mi oxigenación, yo francamente me sentía bien, pero de repente tenía 84, 86, 82, de oxigenación, yo tenía oxígeno aquí en casa, y de repente me dijo no, necesito que busquemos una cama (de hospital) porque eso no está bien, y no subía la oxigenación", dijo.

Sin embargo, una de las declaraciones de Leticia Calderón coincidió con la de Yadhira Carrillo al decir que le había pedido ayuda al hijo de su ex, Juan Collado.

"Le hablé a Juanito y a Mary y me hicieron el favor de movilizarme y ayudarme a conseguir una cama, que bendito Dios pude conseguir”, explicó durante la entrevista. Por otra parte, Leticia Calderón aseguró que fueron unos días difíciles para sus hijos, especialmente para Luciano, quien decía que no quería que su madre muriera.

“No fueron buenos días para ellos, afortunadamente, aunque son positivos no tuvieron síntomas, y se quedaron aquí con mi mami, mi mami también se quedó al tanto de ellos, pero Luciano que es el más sensible decía ‘no quiero que mi mamá se muera’, afortunadamente me lleve mi celular y estuve en contacto con ellos y nunca perdimos contacto”.

Para finalizar la entrevista, Leticia Calerón confesó que batalle con las secuelas, que aún se sigue oxigenando y haciendo ejercicio para reforzar sus pulmones.

“Sigo con la neumonía, ya estoy oxigenando mucho mejor, en las tardes ya me pongo el oxígeno, que ya es muy poco lo que estoy usando, estoy haciendo ejercicio para reforzar los pulmones, todavía no me dejan hacer ejercicio, estoy alimentándome bien y tomando vitaminas y solamente una medicina para la tos”.