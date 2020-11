Leticia Calderón y lo que nunca le perdonará a Juan Collado

Pese a que en repetidas ocasiones, la actriz de Televisa, Yadhira Carrillo ha expresado que ella no se interpuso en el matrimonio de Leticia Calderón y Juan Collado, la protgonista de Esmeralda dice lo contrario y asegura que su colega si fue la tercera en discordia en su relación, pues cuando ella apareció ella todavía estaba con su marido.

"Ella está diciendo la verdad que le hicieron creer, si a ella le dijeron que él ya tenía seis meses separado de mí y se lo quiere creer que se lo crea, pero no es verdad. Yo no soy ninguna mentirosa, el señor se fue, sacó sus cosas el día que a mí me operaron de las rodillas, el lunes 29 de noviembre, y días antes habíamos estado juntos, habíamos viajado juntos, habíamos dormido juntos”, dijo Calderón en el 2011.

En varias entrevistas la protagonista de Amarte es Mi Pecado ha desmentido lo que por muchos años ha dicho Leticia Calderón, y por lo que ha sido tachada como "roba maridos", pues dijo que cuando ella comenzó a salir con Juan, él ya estaba separado de Calderón.

"No hubiera podido andar con Juan Collado un solo segundo si él estuviera todavía comprometido con alguien o en una relación con alguien, no, no, para nada. Juan ya había tenido una novia de TV Azteca para entonces, que es guapísima y que respeto y quiero muchísimo, ya habían sido novios cuatro, cinco meses, no sé algo así", dijo durante una entrevista.

Carrillo aseguró que ella comenzó su relación con Collado mucho tiempo después de que él y Lety terminaran su matrimonio. "Yo estaba haciendo una novela y yo (le dije) 'es que estoy haciendo novela, yo no puedo'", dijo. Pese a estas declaraciones, Leticia Calderón no quita el dedo del renglón y sigue señalando cómo ocurrieron las cosas.

Fue durante una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda que la actriz de Imperio de Mentiras recordó lo difícil que fue procesar la separación con Collado, pues la abandonó cuando a ella la habían operado de las rodillas, pero logró salir adelante junto con sus hijos.

"Salgo el martes, con las dos rodillas operadas y me paré, me acuerdo, como a las 8 de la noche con maletas para el baño y ya no estaban sus cosas. Esa es la realidad (...) Te lo juro por la vida de mis hijos, así fue", comentó. Sin embargo, hay algo que nunca le perdonará a su ex y que hasta la fecha le sigue doliendo.

"Lo único que a mí me duele, y nunca se lo reclamé, es por qué no te despediste, por qué no dijiste adiós. Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre", confesó a Castañeda.

Lety aseguró que ella vivió un Imperio de Mentiras, pues la última en enterarse de que su esposo se había ido con Yadhira fue ella. "Yo vivía como 'Victoria' en un Imperio de mentiras donde la última en enterarse de todos sus engaños fui yo, porque sí, efectivamente había varias. Y te lo digo con toda sinceridad, que me duele hasta la fecha que no se haya despedido de mí y de sus hijos sí, sí me duele y me seguirá doliendo", finalizó.

