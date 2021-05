Leticia Calderón se defiende de las críticas tras exponer a familia

Hace unos días la actriz mexicana, Leticia Calderón denunció a través de su perfil de Instagram a una familia por usar un estacionamiento de discapacitados sin necesitarlo, ya que la conductora no traía los permisos que se requieren, la actriz de Televisa dividió opiniones en las redes sociales.

Y aunque Leticia Calderón expresó que está segura de haber hecho lo correcto, razón por la que la actriz recibió un sinfín de aplausos por atreverse a denunciar, está también ha sido severamente criticada, situación por la que la famosa no se quedó callada y de manera contundente respondió a todos aquellos que la atacan.

Fue durante una entrevista al programa de espectáculos De Primera Mano que la primera actriz señaló que como ciudadana, ella también tiene derecho a denunciar aunque sea figura pública.

“Como ciudadana también tengo todo el derecho de denunciar. Yo la verdad es que no he visto los comentarios negativos, ¡qué bueno!, la verdad, pero tampoco me importa, porque yo creo que como ciudadana también tengo todo el derecho de denunciar, sea o no sea actriz, tenga o no tenga un hijo con discapacidad, soy un ser humano y soy una ciudadana y pago mis impuestos, tengo todo el derecho de denunciar algo que no me parece correcto, y para eso hay leyes”, dijo durante la entrevista.

“Bravo Lety !! Q bueno q evidenciaste a la imppstora q ocupó el cajon d estacionamiento”, “ Lety, pero así estamos, no respetamos a mí tb me revienta, pero a veces te agreden”, “ Bien lety es despreciable la gente que se aprovecha de servicios que no le corresponde‼️”, “ Muy bien Lety...es cierto muchos NO respetan esos lugares...eres un muy buen ejemplo...muchos deberian filmar y denunciar a gentes que no respetan”, son algunos de los comentarios a favor de Leticia Calderón.

Posteriomente la estrella de Televisa contó el desafortunado momento que está viviendo con las autoridades de Estados Unidos, ya que le negaron los pasaportes a sus hijos, situación que descarta que sea porque Juan Collado, padre de los menores este en prisión.

“No creo que tenga nada que ver, porque mis hijos no tienen nada que ver, o sea, así como que tengan miedo que vamos a huir del país, no entiendo, es una renovación simplemente, yo tengo propiedades, aquí estamos en la escuela con mis hijos, tengo mi estado de cuenta, mi trabajo, por ese lado no es. Ellos dijeron que tenían que ver que la carta poder que se les está entregando fuera verídica y real y para eso necesitaban entre una semana o 10 días y pues ya casi pasa un mes, luego me dijeron que Luciano no está registrado como mexicano, que no aparece en el registro público”, explicó Lety Calderón al programa.