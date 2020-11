Leticia Calderón, desmiente y le contesta a Yadhira Carrillo

Lety Calderón, declaró que el abogado, Juan Collado no se ha comunicado con sus hijos tras encontrase preso desde el año pasado tras ser acusado de delitos de delincuencia organizada. Calderón, fue entrevistada por los medios de comunicación e informó que no ha sabido nada del juicio, del empresario, lo que ella sabe de él, es por lo que se publica en revistas y periódicos, declaración que contra dice a la última entrevista que dio Yadhira Carrillo.

Misma que aseguro, que su marido, está al pendiente de sus hijos, de la madre de sus hijos. Carrillo también declaró que Collado, es un excelente ser humano y papá, diciendo que su equipo legal ha estado en contacto con todos sus familiares y amigos cercanos, para cubrir sus necesidades.

Cuando se le cuestionó a Lety Calderón, si sabía algo sobre la situación jurídica de Collado, y que si era verdad que él estaba al pendiente de sus hijos, como lo había platicado Yadhira Carrillo, contestó:

¿Qué pasó?, yo creo que le quitaron el teléfono o algo porque no ha llamado

Tras la frase, los reporteros le reiteraron a Calderón lo dicho por Yadhira sobre que no está de acuerdo en que los niños no asistan para ver a su padre y que no sean requeridos por él, a lo que la actriz respondió con un seco “Qué bien”.

Pero este no fue el fin de la polémica, ya que Lety posteriormente se molestó cuando le volvieron a preguntar sobre si permitiría que sus hijos visitaran a Juan Collado en prisión por lo que respondió de la siguiente manera:

“¡Es un tema que ya hemos platicado muchísimo! Por favor. Yo no sé si ustedes ya les da flojera preguntar pero a mí sí me da flojera contestar. Ya les dije que en el momento en que a mí Juan me lo requiera yo con mucho gusto le permito a los muchachos”

Lety, con quien Juan Collado tiene dos hijos, Carlo y Luciano, ha estado en una guerra de declaraciones contra Yadhira, desde que el empresario abogado, está en prisión, donde la protagonista de Amarte es mi Pecado, aseguró siempre ha cuidado de sus hijos y que ha llegado hasta a llorar por ellos abiertamente, pero por otro lado Calderón afirma que siempre ha sido un padre alejado de sus hijos, nunca ha intentado pasar ratos con ellos, asegura que ella es padre y madre para los menores.



