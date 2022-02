Leticia Calderón de nuevo se contagió: " No me duele el pecho, estoy respirando muy bien"

La actriz mexicana, Leticia Calderón reveló en una reciente entrevista que por segunda ocasión se contagió de Covid-19. Recordemos que hace apenas en el mes de enero del 2022 cuando la estrella de televisión confesó que se había contagiado por primera vez al igual que algunos integrantes de la familia como su padre, quien perdió la batalla contra este virus, por lo que ahora de nuevo enfrenta está enfermedad.

Fue durante una entrevista vía teléfonica con el programa Hoy de Televisa que Leticia Calderón rompió el silencio e indicó cómo fue que se enteró que de nuevo tenía covid, además de revelar los síntomas que tiene en está ocasión.

“Me acaban de decir el 30 (de enero) que salí positiva. Yo estuve 15 días con una gripa, pues sí, muy fuerte y ya estaba saliendo de la gripa y ¡oh sorpresa que la que salió positiva fui yo!, ¡qué bueno que me dio a mí y no a mi mamá ni a ninguno de mis hijos! Estuve dos o tres días sintiéndome mal, con mucho flujo nasal, los ojos llorosos, un poquito el dolor de cabeza, escalofríos, estornudos”, relató.

Respecto a cómo se siente a diferencia de la primera vez de su contagio, la artista de 53 años indicó que no le duele el pecho y que está respirando perfectamente. “Pues una de las características de una gripa normal, pero me dicen que esos son los síntomas ahora del Ómicron. No me duele el pecho, estoy respirando muy bien, estoy oxigenado muy bien”, expresó.

Leticia Calderón aprovechó para confesar que para ella no ha sido nada fácil sobrellevar está enfermedad por el antecedente de su padre, pues siente mucha tristeza al saber que ya no está en este mundo y es algo que no ha podido superar por lo que aseguró que necesita ayuda profesional.

“Pues mucha nostalgia, mucha tristeza, la verdad es algo que no he podido superar, si quiero y si necesito una ayuda profesional porque sigo en la negación y sigo como en el mismo dolor, en la misma negación y tal, y pues se acercan las fechas y pues es mucho más doloroso”, finalizó.

Cabe mencionar que fue el pasado 3 de febrero cuando Leticia Calderón despidió a su papá públicamente, pues no había hablado en las redes sociales sobre el lamentable deceso.

