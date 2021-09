"Les disparé de vuelta": Andrés García revela que intentaron balacear su casa en Acapulco

Una escena al puro estilo de sus películas de acción fue la que experimentó Andrés García, de 80 años, cuando por pura casualidad espantó ¡a balazos! a unos hombres que entraron a su casa.

Andrés García platicó en entrevista telefónica cómo sucedieron los hechos en su residencia de Acapulco, ubicada en la zona de Pie de la Cuesta, sin precisar cuándo específicamente ocurrió dicho enfrentamiento, pero se sabe que fue hace días.

"Sí, hubo balazos, fue una situación muy extraña porque a los perros les ha dado por dormirse en la terraza de mi cuarto. Tengo unos perros bravos, pero nada más con que abra tantito la puerta se meten los mosquitos, pues estoy a la mitad de la selva.

"Me iba a salir (de la habitación) e iba a cerrar la puerta rápido y le digo al perro que se haga a un lado, pero no quería moverse, sólo se asusta con balazos, me levanté y tiré un balazo al aire y el perro se movió y yo empecé a bajar las escaleras", contó el actor.

La sorpresa que se llevó Andrés fue que a poco tiempo de que detonó su arma, se escucharon otros disparos.

"Habrá sido medio minuto después que me avientan unos balazos por la espalda, volteó y vi por lo menos tres individuos", relató. "Uno (de los disparos) le dio a una camioneta mía y el otro a una columna".

Por protección, siempre está listo y en ese momento traía su arma en la mano. "Ya les disparé: ¡pum, pum, pum! Y ellos tiraron como dos balazos más. Creían que les estaba disparando a ellos, pero yo lo hice para espantar al perro. No los había visto a ellos. Sentí que me estaban disparando, contesté inmediatamente y se fueron".

Andrés desconoce las razones por las que estas personas ingresaron a su propiedad. "Vaya usted a saber qué era porque son terrenos alejados, muy bonitos. Tal vez estaban merodeando el área, a ver dónde se metían o tal vez no encontraron algo qué llevarse y oyeron el balazo que tiré para asustar al perro y creyeron que los había descubierto, por lo que empezaron a disparar".

El actor insistió que las personas se encontraban ya en el interior de su casa. "Lo que pasa es que la propiedad es grande. Yo vivo ahorita en lo que eran mis estudios de filmación". García levantó sus estudios a un costado de la playa.

"Construí cinco edificios; cuatro cabañas y una casa tipo texana, para poder tener ambientes diferentes para mis películas, cuando producía y dirigía, es una área grande".

