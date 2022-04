Lenny Kravitz presume paseo por las calles de la Ciudad de México

El cantante rockero estadounidense Lenny Kravitz publicó en sus redes sociales que se encontraba paseando por las calles de la Ciudad de México, lo cual provocó no solo la reacción en redes sociales de sus seguidores, sino hasta de funcionarios del Gobierno.

"Bienvenido Lenny Kravitz a la Ciudad de México, la ciudad que lo tiene todo", expresó en su Twitter la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El recibimiento virtual se dio luego de que el autor de "Again" publicara una foto en sus redes sociales en la que se le ve caminando por una calle de la capital con la leyenda "1.52pm. Mexico City".

Lee también: Activistas y famosos aceptan llamado de López Obrador a hablar del Tren Maya

En Instagram la imagen alcanzó más de 114.000 me gusta y en Twitter casi las 90.000 reacciones más comentarios en los que seguidores bromearon y celebraron la llegada del cantante al país.

"Wow, el mismísimo Lenny Kravitz paseando en un barrio popular de la Ciudad de México, ¡qué maravilla! (por favor Claudia Sheinbaum, no eches a perder el momento)", escribió la usuaria Greñalda.

Lee también: Maribel Guardia, la tercera en discordia entre Susana Dosamantes y su esposo

Más tarde el asesor de imagen de Kravitz, Rodney Burns, compartió un video en el que mariachis cantan "Cielito Lindo" en lo que parece ser un set de grabaciones con la descripción "y eso es una envoltura! Lenny Kravitz".

Aunque no hay más pistas sobre lo que el músico está haciendo en la ciudad, algunos hicieron "memes" modificando la imagen publicada por Lenny y aprovecharon para ponerlo en escenarios populares de la ciudad como mercados de ropa de segunda mano, abordando el metro de la ciudad, visitando el recinto religioso de la Villa de Guadalupe o en fiestas del barrio de Tepito.

En octubre de 2021 Kravitz causó revuelo entre los mexicanos de una forma parecida, al publicar unas fotos en el norteño estado de Chihuahua cuando posaba junto a un águila real y se especulaba que estaba llevando a cabo un proyecto con alguna marca de alta moda. EFE

Con información de GENTE / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Lenny Kravitz

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!