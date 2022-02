Lele Pons y VF7 se unen a productores puertorriqueños para lanzar "Restart"

La famosa influencer venezolana Lele Pons y la puertorriqueña VF7 estrenaron el pasado viernes "Restart", un sencillo "fresco y novel", producido por el dúo Dimelo Ninow y Dulce Como Candy, creadores de éxitos de Bad Bunny, Daddy Yankee y Lunay, entre otros artistas.

"Restart", a su vez, se convierte en el primer tema que Dimelo Ninow y Dulce Como Candy lanzan como artistas, después de más de cinco años trabajando como dúo y elaborando éxitos de otros artistas urbanos como Anuel AA y Rauw Alejandro.

Lee también: Ricardo Arjona demuestra complicidad con sus fans sevillanos en concierto

"Traemos al género urbano un sonido vanguardista con una gran influencia electrónica", detalló Dimelo Ninow sobre este primer sencillo lanzado bajo el sello discográfico La Familia, de los también productores musicales puertorriqueños Chris Jedi y Gaby Music.

Igualmente, "decidimos hacer este tema con la cultura de Puerto Rico con el palabreo y el 'flow' (estilo) de las artistas y también otras influencias musicales", agregó Dimelo Ninow, hijo del veterano salsero puertorriqueño Nino Segarra.

Lee también: Sin Bandera estrena Dime que sí, un tema para pedir matrimonio

"También decidimos que tenían que ser ellas dos cantando con este sonido nuevo y moderno. Se nos hizo la idea de que fuesen artistas que representaran ese mismo sonido", resaltó Nino Karlo Segarra, nombre de pila del productor musical.

Dulce Como Candy, por su parte, detalló a Efe que la colaboración surgió en momentos en que trabajaban el nuevo disco de VF7.

Y mientras elaboraban la producción, miembros del equipo de trabajo de Pons escucharon el tema, les gustó y se interesaron en que colaborara con esta.

"Estábamos nerviosos a la hora de grabarlas, pero todo fluyó muy bien. Lele se dejó llevar, le dimos el 'coacheo' (la dirección), y cuando escuchamos la canción, en verdad quedó súper y llenó nuestras expectativas", resaltó Jorge Cedeño, nombre de pila de Dulce Como Candy.

Pons, por su parte, sostuvo en un comunicado de prensa sentirse "muy contenta de continuar lanzando nueva música" y de realizar más colaboraciones con artistas como VF7, "quien con su juventud y fuerza, sumada a mi pasión por la música, logramos una combinación muy especial".

"'Restart' es un tema con una letra poderosa y música muy energética que invita a cantarla y bailarla, espero que les guste mucho y que la escuchen toda la primavera y el verano", añadió.

Luego de "Restart", el dúo de productores musicales espera lanzar otros temas musicales que trabajaron de Daddy Yankee, Anuel AA, Lunay, Chanell y Juliito.

Lunay, Chanell y Juliito también forman parte del sello disquero La Familia.

Algunos de los temas producidos y más conocidos por Dimelo Ninow y Dulce Como Candy son "Soltera - Remix" de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny, "Así soy yo" de Anuel AA y Bad Bunny, "Desesperados" de Rauw Alejandro y Chencho Corleone, "Infeliz" de Arcángel y Bad Bunny, y "Todo o Nada" de Lunay y Anitta.

Con información de P. RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, P. Rico / Fotografía Instagram Lele Pons

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!