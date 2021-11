Le vale a Karla Panini los comentarios en su contra

Luego de los constantes ataques que Karla Panini tras casarse con Américo Garza, ex esposo de su compañera Karla Luna, la comediante explotó de nueva cuenta en sus redes sociales en contra de sus haters y aseguró que si todo México la odia poco le importa.

Fue a través de una transmisión en redes sociales que Karla Panini refirió que parte del odio que se ha ganado por parte del país gracias a que la familia de su fallecida amiga se ha encargado de que sea así, ella vive feliz.

"A mí no me importa que vayan y digan que me odien... Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo, y no crean que no como, y no crean que no vivo feliz, y no crean que no hago mi vida, mi vida está exactamente igual", comentó.

Y aunque asegura que ella sigue su vida normal y que los ataques en su contra no le quitan el suño, la situación ya cruzó los límites y está afectando a sus hijos, es por ello que decidió alzar la voz para que esto pare por el bienestar de los pequeños. "Olvídense del chisme que hay entre Américo, Luna y yo, esto es sobre los niños".

“Exhibieron a mi hijo, exhibieron a mi bebé, están en grupos de pederastas, muchas cosas más igual de horribles que supuestamente a raíz de una buena causa pues están dañando a otros. Esa familia entre comillas defiende a dos niñas, que no hay nada que defenderles porque están, bendito sea Dios, perfectamente bien tanto física como mental o como espiritualmente, pero a la vez atacan a dos niños y más: ¿dónde está la congruencia? Ahí de su movimiento porque realmente promueven odio”, indicó Panini.

En cuanto a los señalamientos que hace la familia de Karla Luna, Karla Panini aseguró que ya no se quedará callada, alzará la voz en contra de quienes considera unos vividores. “Tenemos que evidenciar lo que hace esta familia, hace memes de niños, no sólo los haters. Eso es lo que les debe de importar”.

Respecto a que si seguirá hablando de lo que ocurrió con Karla Luna, la comediante dejó claro que ella ya dio el carpetazo a ese tema por respeto a la ex lavandera. “Lo vuelvo a repetir, no tengo por qué aclarar nada de lo vivido con la señora Karla Luna, lo que yo viví con ella es un tema que en su momento hablé con Karla. Si yo arreglé lo que yo viví con ella es mi asunto, así que hasta ahí lo dejo y hasta ahí lo dejaré, ¿por qué?, porque ella ya no está”

