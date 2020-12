Le restriegan a Michell Renaud que María León es mejor que ella

Hace un día Michelle Renaud, compartió en su cuenta de Instagram una espectacular footgrafía en donde se le ve practicando la actividad de Pole Dance, a lo que en segundos la imagen logró mas de 50,000 Likes y un sinfín de reaciones en dicha red social.

En la fotografía se puede ver a Michell Renaud en un top verde, el cual deja ver su escultural abdomen y un pantalón negro con aberturas en la parte de sus piernas, colgada del tuboy con la cabeza hacia abajo, la imagen rápidamente encendió las redes, sin embargo, muchos de sus fans la criticaron y aseguraron que María León era mejor.

“No hay otra como María León”, “Eres un gran ejemplo la verdad”, “La meta Mera de las artistas es María León” “Siempre imitada, jamás igualada”, “Reinaaa, te ves expectacular”, “Estás bien bella”, “Eres talentosa para el Pole Dance”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Michelle, se encuentra muy feliz disfrutando de su familia al lado de su pareja Danilo Carrera, con quien interpreta la aclamada telenovela transmitida por Televisa “Quererlo todo”, la cuál alcanzó un alto poder en la pantalla.

Actualmente la vimos también como conductora del programa de Televisa Teletón, el cuál tuvo el éxito esperado y no faltaron los mensajes de apoyo para la querida novia de Danilo Carrera por su gran experiencia en tan noble labor.

Michelle Renaud es una de las actrices mexicanas más seguidas en sus redes sociales en donde actualmente tiene más de tres millones de seguidores en Instagram. Por su forma tan activa de compartir con sus seguidores momentos especiales al lado de su hijo Marcelo y de su actual pareja Danilo Carrera, Michell es una de las artistas más queridas.

Mucho se ha comentado acerca de la relación sentimental que tenían Reanud y Carrera, ya que se rumoraba que tenían dos años de estar juntos, fue hasta en abril del 2018 hicieron público su romance.

Danilo Carrera asegura que a pesar de todos los rumores acerca de su relación con Michelle, él está muy enamorado de ella, y pese a los malos comentarios que aseguraban que él terminaría andando con Paulina Goto, desmintió todo demostrando el amor por su pareja.

Danilo dejó my en claro que entre él y Goto solo existe una bonita amistad, que conocian ambos a sus perejas, y que entre ellos solo existía buena química y referente a su trabajo recalcó:

"Paulina y yo tenemos muy buena química gracias a Dios, sabemos que en cuanto la telenovela vaya ganando terreno van a querer inventar que estamos juntos pero eso, no será así” dijo.

Entre otros temas, recordemos que hace unos días Michelle Renaud se volvió tendencia tras tomar la decisión de quitarse los implantes de seno que tenía, pues contó que lo que la orilló a tomar está desición fue un sueño que tuvo y le salvó la vida.

“En un sueño me dijeron que tenia ‘veneno en el pecho’ y me hizo mucho click, así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el ‘Breast Implant Illness’ (Enfermedad del implante mamario). Me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos”, explicó al inicio de la publicación en Instagram en donde compartió una fotografía topless, ocultando sus senos con las manos

“La estética jamás estará por encima de mi salud. ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo a amarse a si mismo y a su cuerpo? ¡Con implantes en mi cuerpo! Si llego a tener una hija y es plana, qué mensaje le iba a dar ¿Opérate? Total que me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio ni mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo”, continuó en la publicación.

Detalló que Danilo Carrera estuvo siempre a su lado apoyándola en todo momento, y le agradece su muestras de cariño al haber asistido con diferentes doctores los cuales le dejaron ver que no existe la enfemedad del implante mamario.

“En fin hay mujeres a las que su cuerpo los acepta toda su vida y otras que después de 10 años o meses les hacen daño. Total que de todas maneras todos me dijeron que si me debían de operar para arreglar el mal trabajo del cirujano pasado, que ya fuera para quitar implantes o para arreglar necesitaba cirugía”, finalizó.