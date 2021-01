Le recuerdan a Livia Brito: “Ya estoy harta de los mexicanos”

A unos meses del pleito entre Livia Brito y el fotógrafo, Ernesto Zepeda, los mexicanos no logran olvidar las declaraciones de una mujer que presenció cómo la actriz y su novio golpeaban al paparazzi, el pasado mes de julio del 2020, por lo que hasta hoy en día a la cubana le siguen recordando sus palabras "Ya estoy harta de los mexicanos”.

"Se quejan de los mexicanos y de aquí tragan”, " Pues que se regrese a su Isla, aquí estamos harta de los arrimados que no ayudan en nada”, "Si esta harta!! de los mexicanos que se regrese ella y su novillo pues”, “Si tanto te molestan los mexicanos!! Qué haces aquí...agradecida debes de estar sácate para tu patria!!" "Tipa tan corriente!! Y vulgar!!”, “ Pues que se largue de México ya no pise más el territorio”, son algunos de los comentarios que circulan en redes en contra de la actriz de Televisa.

Recordemos que Livia Brito habría hecho este comentario después de agredir al fotógrafo, Ernesto Zepeda, el pasado mes de julio del 2020, cuando una mujer presenció la pelea, pues según contó la testigo durante una entrevista al medio TheOmgtv, la cubana explotó al verse acorralada e incluso se acercó a ella para arrebatarle su celular, pues no quería que tomara fotos.

“Si vi cuando este tipo, le quita la cámara al fotógrafo y con la misma lo agrede, posteriormente, se va hacía mí, y pretende arrebatarme el celular, gritándome que no podía tomar fotos ahí", dijo. Y aunque pos cuestiones de seguridad, la mujer prefirió omitir su nombre, aseguró que Livia Brito iba dispuesta a destrozarle su celular, sin embargo, ella le suplicó que no lo hiciera, pues no tenía ninguna foto de ella porque "no le interesaba su vida" por lo que la protagonista de La Piloto recapacitó y al borde de las lágrimas confesó que "ya estaba harta de los mexicanos".

El comentario de Livia Brito aún duele a los mexicanos, quienes a estás alturas aún no perdonan las palabras de la cubana por lo que constantemente le siguen recordando que pague al fotógrafo agredido su herramienta de trabajo y los gastos de la atención médica que recibió, además de que la invitan a que se vaya de México.

Y aunque la polémica en las redes sociales sigue, lo cierto es que la actriz de Televisa se ha negado a llegar a un acuerdo con el paparazzi, a quien culpa de que su carrera este destruida, pues así fue como lo dijo el fotoperiodista durante una reciente entrevista. El profesional aseguró que Livia Brito le reclamó porque destruyó su carrera.

"Fue como un reclamo directo, de 'Tú destruiste mi carrera', e inmediatamente mi abogada le dijo: 'Livia, te equivocas, él no ha destruido nada'. Y así es, si le han retirado trabajos o no la han querido contratar, algo debe de ser", dijo laa víctima durante una entrevista.