Le llueven los memes a Ana Martín tras fotos de su juventud

Tras la revolución que ha causado la primera actriz Ana Martín en las redes sociales al compartir atrevidas imágenes de su juventud, la estrella de Televisa también ha sido blanco de la creatividad de los usuarios quienes no han dudado en hacerle memes.

Pese a ser una de las actrices más queridas de la televisión, Ana Martín no se salvó de los usuarios de Twitter tras convertirse en repetidas ocasiones en tendencia por las atrevidas imágenes que ha compartido de su juventud, y los mensajes de empoderamiento de la mujer, pues ahora los memes le llueven.

Desde hace días la actriz reconocida por participar en la telenovela “El Pecado de Oyuki” se ha vuelto tendencia por las fotos que comparte con pocas prendas, sin embargo, debido a los constantes bombardeos de sus imágenes y pensamientos, muchos de los usuarios de dicha red se han dado la tarea de crear memes para pedir a la famosa dejar de hostigar con su contenido.

Aprovechando la gran popularidad que tiene la caricatura de Los Simpsos alrededor del mundo, los usuarios se atrevieron a modificar una imagen de dicha comedia animada para pedir a Ana Martín ya no aparecer en su línea de tiempo de Twitter, considerando su contenido como Spam.

"Me he aprendido completa la historia de vida de la tal Ana Martín y todo ha sido en contra de mi voluntad", "Señora no se quién sea, le mando un abrazote pero ya no la quiero ver ", "“He visto más a Ana Martín que a mi mamá”, son algunos de los mensajes que acompañan el meme de Ana Martín.

Ayer estaba pensando, ¿ya habrán hecho el meme de Homero con Ana Martín?



Gracias internet, NUNCA me defraudas.

Otro de los memes que circulan en Twitter es una imagen de una escena de Soy tu Dueña en la que la actriz aparece llorando y con su vestuario de cocinera. Cabe señalar que una de las declaraciones de Ana Martín que más han causado polémica fue cuando reveló el motivo por el que nunca se casó y tuvo hijos, pues reveló que ama su libertad.

La actriz que hizo su debut en 1965, en una reciente entrevista con Javier Poza para el Grupo Fórmula agradeció infinitamente el apoyo que ha recibido en sus redes sociales e incluso presumió que su número de seguidores creció, de 20 mil a 33 mil followers.

