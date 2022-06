Le llueve sobre mojado a Shakira tras declaraciones de JLo por su actuación en el Super Bolw 2020

Luego del escándalo que ha generado la separación entre la cantante Shakira del futbolista español Gerard Piqué alrededor del mundo, por si fuera poco, su colega, la famosa actriz y cantante Jennifer Lopez ha hecho ciertas declaraciones sobre la colombiana que han venido a reforzar la teoría de que ¡le ha llovido sobre mojado!

Y aunque parece que éstas han sido premeditadas en medio de la separación de Shakira y Gerard Piqué, lo cierto es que han salido a la luz antes de que se diera a conocer que el futbolista español le ha sido supuestamente infiel a la artista nacida en Barranquilla, Colombia.

Dichas declaraciones han salido a la luz luego de que Netflix lanzara el tráiler de "Halftime" (Medio Tiempo), el nuevo documental de Jennifer Lopez que se estrenará el próximo 14 de junio en la plataforma de streaming.

Super Bowl 2020

Y hacen referencia a la participación que la 'Diva del Bronx' tuvo en colaboración con la cantante originaria de Barranquilla, aquel 2 de febrero de 2020, fecha en que por cierto, la intérprete de "Pies Descalzos" (1995) llegaba a los 43 años -y Piqué a los 33-, mientras compartía el escenario del Hard Rock Stadium de Miami, Florida en el obligado medio tiempo de partido entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers.

Pues de acuerdo con lo dicho por JLo, el hecho de haber actuado junto a Shakira fue la peor idea que los organizadores tuvieron; y es que, pese a que ese show ha hecho historia gracias las a dos grandes estrellas que compartieron el escenario, el argumento de la novia de Ben Affleck es que ninguna de las dos brilló en su show, como lo habría hecho cada quien por su lado.

"Tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco", dijo JLo sobre el show del Super Bowl 2020. Y no conforme con ello, agregó: "Ésta es la peor idea del mundo que dos personas actúen en el Super Bowl. Fue la peor idea del mundo".

Por supuesto, estas declaraciones de Jennifer Lopez han venido a mover el piso de los millones de fanáticos de la exitosa cantante colombiana barranquillera, pues éste no el el primer ni el único ni el último escándalo que persigue a Shakira...

Se sabe que además de la engorrosa separación del futbolista Gerard Piqué, padre de sus dos hijos Milan y Sasha de 9 y 7 años respectivamente, la cantante también ha sido juzgada por las autoridades españolas por un supuesto fraude fiscal de más de 14 millones de euros.

No obstante, ha salido a la luz que el comentario de 'la Diva del Bronx' no sería en perjuicio de Shakira, pues en el mismo documental, JLo aclaró que el hecho de compartir escenario con Shakira no era el problema, sino haber elegido a dos grandes estrellas de la música latina para el show, pues creía que ambas merecían tener su propio espacio en el Super Bowl. "Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile", destacó.

Aunque en un post justamente del 2 de febrero, Jennifer Lopez aparece abrazando a Shakira en un sincero gesto de cariño, en el que explicó: "So excited to share the stage with you tonight @Shakira! Let’s show the world what two little Latin girls can do. #LetsGetLoud #GirlPower #SuperBowlLIV #SBLIV" (¡Estoy tan emocionada de compartir el escenario contigo esta noche @Shakira! Mostrémosle al mundo lo que pueden hacer dos niñas latinas. #LetsGetLoud #GirlPower #SuperBowlLIV #SBLIV).

