Le llueve sobre mojado a Eleazar N; Michelson se va contra él

Tal parece que Alicia Machaddo y Stephanie Valenzuela no fueron las únicas que notaron el comportamiento agresivo del actor de Televisa, Eleazar N -quien actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte después de que se le negara la libertad condicional tras estar acusaddo de violencia familiar-, ya que la moddelo chilena Ignacia Michelson calificó al actor como agresivo.

Al actor Eleazar N le sigue lloviendo sobre mojado. La modelo chilena Ignacia Michelson calificó, en entrevista para el programa De primera mano, como agresivo al intérprete, quien se encuentra detenido acusado de violencia intrafamiliar.

Ambos participaron en el reality show Resistiré, donde habrían tenido una fugaz relación y "Nacha" aseguró que notó la mala actitud del histrión, que está en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte tras la supuesta agresión hacia su ex pareja, Stephanie Valenzuela.

"Lo que ya me colmó la paciencia que tuvo una actitud muy agresiva con una niña de producción y yo estaba justo afuera cuando pasó eso. Yo lo vi y yo me metí al medio para decirle: Cálmate, qué te creíste. No sé cómo decirlo en tono mexicano: Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué eres así?", dijo la sudamericana.

"Después la empujó para poder pasar y ahí yo me metí y le dije: ¿Qué es lo que estás haciendo? Fue como inesperado. O sea, nadie espera que en un lugar de trabajo te empujen. Eso es una agresión, aquí y en todos lados", recordó. De acuerdo con Michelson, Elezar podría tener algún trastorno, además de ser vanidoso.

"Era un hombre narcisista completamente. Por cómo era, por cómo pensaba. Sólo pensaba en él, que él era el mejor, que él era el más guapo", relató en la entrevista.