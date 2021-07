¡Le dijo fea! Critican a hija de Lucero por crudo comentario a Consuelo Duval

Gran revuelo causó Consuelo Duval al confesar cómo fue su experiencia al conocer a Lucerito, hija de Manuel Mijares y Lucero, y es que, fue precisamente frente al intérprete de El privilegio de Amar, donde la comediante confesó que la menor le hizo un crudo comentario, razón por la que los usuarios de las redes sociales no han dudado en criticarla.

Fue durante una emisión de Netas Divinas y mientras estaba de invitado Mijares que Consuelo Duval reveló sin tapujos que Lucerito es muy ruda, pues su primer encuentro no fue tan grato luego de que la cantante la criticara por su aspecto físico, algo que la dejó muy sorprendida.

La protagonista de Familia P. Luche aprovechó la presencia del ex esposo de Lucero para expresar que conoció a Lucerito durante un evento en Auditorio Nacional de Ciudad de México a lo que la calificó como ruda por el crudo comentario que le hizo, al insinuar que estaba fea.

“Es ruda, ruda, ruda. La conocí en el Auditorio precisamente cuando te fui a ver y me dijo; ‘¿Tú eres la Señora P. Luche? ¡Qué mal te ves sin maquillaje!”, dijo sin tapujos Consuelo Duval fente a Manuel Mijares, quien optó por tomar café.

Ante la cruda confesión de la comendiante, sus compañeras consideraron que la hija de Lucero efectivamente era de carácter fuerte y directa. “Es directa. Ahora sí que así nació, desde chiquitita fue ruda. Su carácter fue de ‘pérame tantito’...”, comentó Isabel Lascuráin.

Como era de esperarse la confesión de Consuelo Duval ha generado toda una controversia en las redes sociales, mientras unos defienden la inocencia de la hija de Lucero, otros no dudaron de criticarla e insultarla por su físico, pues consideraron que no era muy agraciada.

“Eso no se le llama ser ruda, ni directa... Decir una verdad sin empatia ni asertividad se le llama crueldad , no se le ponen nombres como ruda o directa, simplemente la chica no tiene ninguna de las 2”, “ Si Consuelo le hubiera preguntado "¿Cómo me veo?" Se entendería La "rudeza" de la niña al contestar. Pero ni Consuelo es la sra Peluche, ni tampoco debió hacer ese comentario fuera de lugar. Qué niña tan grosera”, “ como si la "niña" estuviera tan bonita como para venir a decir eso, eso no es ser ruda... es ser maleducada”, “ Pues la muchachita esa canta muy bonito, pero belleza fisica no tiene, asi que no le queda criticar. Ademas consuelo esta bien rica”, “ Mal educada seguro en su casa no tiene espejos”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Durante la visita a Netas Divinas, Mijares aprovechó para contar que actualmente su hija Lucerito, quien tiene 16 años, radica en Estados Unidos debido a que allá estudia. Y aunque su sueño es ser veterinaria, el cantante indicó que la jovencita ya mostró su gusto por la música.

“Desde pequeña (quiere estudiar veterinaria), pero pues ahorita que ya me lanzaron al ruedo, ya me gustó”, dijo Mijares sobre los planes futuros de Lucerito, aunque primero desea que termine sus estudios y ya después ella decidirá que hacer.

