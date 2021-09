Le dicen a Shakira 'sigue cantando' tras quemarse los hot cakes que preparaba

A pesar de ser una superestrella en los escenarios, Shakira demostró que es tan mortal como cualquiera y lo hizo mediante un divertido video en el que se le queman los hot cakes que preparaba para sus hijos, por lo que dejó claro que lo suyo, lo suyo, no es la cocina.

Al ver las habilidades de la intérprete de “Pies descalzos“ frente a la estufa, sus seguidores le dijeron que mejor siga cantando pues como chef nada más no da una, aunque para sus pequeños, ella es la mejor cocinera del mundo.

En un tierno y divertido video que subió Shakira en su cuenta oficial de Instagram, la colombiana compartió un íntimo momento con sus hijos pero el consejo general fue que siga cantando tras quemársele los hot cakes que preparaba para el desayuno dominguero.

“Today’s pancake adventure”, escribió la cantante en su publicación, en la que aparece acompañada por sus hijos Milan y Sasha, producto de su matrimonio con el futbolista español Gerard Piqué, mientras prepara hot cakes en un sartén, tratando de impresionar con su destreza a sus millones de seguidores.

Sin embargo, no todo marcha bien para la barranquillera y sus pancakes no salen como ella esperaba, pues no tienen la forma redondita y también se le quemaron, y los fans no dejaron de notarlo, algunos incluso se identificaron con ella, mientras que otros más le dijeron que mejor se dedique a la cantada.

El divertido video cuenta ya con miles de “Me gusta” en Instagram y Shakira le puso el elemento divertido al colocar de fondo la canción de “Misión imposible“ y finalizar el clip con una foto de sus hot cakes y unos stickers donde se califica como la mejor “pancaker del mundo“, mientras le llovían comentarios y consejos en las redes.

“Sigue cantando y escribiendo canciones porque pancakes, no”, “Sí soy Shakira cocinando”, “Al ver que Shakira no le quedan bonitos los hot cakes, ya no me siento tan mal”, “Lo importante es que los comensales te apoyan”, “El fuego bajo Shakira”, “Sartén de teflón con paleta de teflón o silicón, pero lo mejor del video son los hijos, para ellos, la comida de mamá siempre será la mejor del mundo”, “Mejor hacen arepas en la próxima“, “Sigue cantando mejor“, “Por fin descubrimos algo para lo que no es… tan buena“, fueron algunas en las reacciones de los fans de la solista colombiana.

Pese a que es una estrella de talla mundial, Shakira ha querido dar a conocer otra de las caras que tiene como madre de familia y en las últimas semanas ha compartido divertidos momentos con sus hijos, a quienes anteriormente sólo se les veía en fotografías, pero ahora han adquirido más protagonismo.

Y con este divertido video, la cantautora ha querido mostrar una faceta muy diferente, aunque ha quedado claro que la cocina parece no ser lo suyo y bien podría seguir el consejo que le dieron varios de sus fans en los comentarios.

