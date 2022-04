Le detectan cáncer de páncreas a Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio; está hospitalizada

La primera actriz y mamá de Paulina Rubio, Susana Dosamantes fue diagnosticada con cáncer de páncreas y se encuentra hospitalizada en el Mount Sinai Medical Center de la ciudad de Miami, así lo dio a conocer recientemente su familia en un comunicado.

Fue a través de las redes sociales que Enrique Rubio Dosamantes, hijo de la primerísima actriz y hermano de la intérprete de Ni una sola Palabra, que señaló que toda su familia se encuentra enfocada en la recuperación de la estrella de la telenovela Si Nos Dejan. "Sus hijos, sus nietos y toda su familia están unidos y enfocados en su recuperación y con plena confianza en el equipo médico que la asiste y que cuenta con la máxima experiencia en este tipo de cáncer", dijo.

Asimismo, el hijo de Susana Dosamente solicitó respeto al estado de salud de su madre y evitar rumores. "Pedimos a nuestros compañeros de la prensa, de la manera más atenta posible, el respeto que merece este tipo de situación evitando especulaciones falsas e innecesarias", añaden.

Asimismo, la familia indicó que mantendrán informado al público sobre la recuperación de la conocida actriz por sus papeles en telenovelas como Corazón salvaje, Lo imperdonable y Muchacha italiana viene a casarse. "Les mantendremos informados según vaya evolucionando y agradecemos de antemano todas las muestras de apoyo y cariño recibidas. Gracias por todo el amor y apoyo que siempre nos han demostrado", finaliza el comunicado firmado por Enrique Rubio.

Cabe mencionar que due el canal de YouTube "Chisme No Like" quien dio a conocer que Susana Dosamantes fue hospitalizada hace varios días y de acuerdo a testimonios del personal han existido malos tratos por parte de su hija Paulina Rubio. Como era de esperarse, los fieles admiradores de la primera actriz no dudaron en enviarle sus mejores deseos en esté proceso tan difícil.

Cabe mencionar que Susana Dosamantes debutó en la televisión en la película “Remolino de pasiones” y posteriormente participó en “Los recuerdos del porvenir”. La mamá de Paulina Rubio ha participado en una infinidad de telenovelas entre las que destacan; “Morir para vivir”, “Corazón Salvaje”, “Las Gemelas”, “Rebeca”, “Tres Veces Ana”, “El Vuelo de la Victoria” y la más reciente fue “Si nos dejan”.

