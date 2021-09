Laura Zapata y la indirecta a Thalía por su abuela: “No hay dinero que pague el tiempo y el desvelo”

Luego de que hace unos meses Doña Eva abuelita de Thalía y Laura Zapata fuera sacada de una casa de retiro en la que presuntamente fue maltratada, la adulta mayor sigue luchando por recuperar su salud, pues tras regresar a la casa de la villana de la telenovela María Mercedes ahora lucha contra otras lesiones.

Fue durante uan entrevista para el programa de espectáculosVentanenado de Tv Azteca, que la propia Laura Zapata confirmó que su abuelita aún no está recuperada al cien por ciento, pues tiene fracturada las dos piernas y tibias, entre otras cosas, lamentando no poder estar más tiempo con ella porque tiene que trabajar.

“Tiene fracturada las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito, fisura en una rodilla […] y buen tengo que trabajar, estando haciendo mis programas de MasterChef, de repente veo la noticia. La primera pareja (de enfermeros) no me dijo nada, hasta que hicieron cambios me dijeron ‘¡señora mire cómo está su abuelita!’ y dije ‘¿qué?’, el pie todo morado, hinchado”, contó la actriz durante la entrevista.

Pero no fue todo ya que la famosa agradeció a los conductores del programa, quienes le mostraron su apoyo por tener una responsabilidad tan grande como cuidar a Doña Eva. Al mismo tiempo, Laura Zapata agradeció a Thalía el apoyo económico que le ha brindado a su abuela, sin embargo, le envió una indirecta a la cantante al decir que :“No hay dinero que pague el tiempo, el desgaste, el desvelo”.

“Pues sí, nada más en mí, Thalía de lejos ha sido generosa, hay una cuestión económica por nuestra abuela, yo también que pagar todos los gastos, toda la comida, toda la luz, todo lo que se me ha ido al cielo, porque ella también está pasando por un momento difícil económico, entonces ella paga algunas cosas, está presente, pero no hay dinero que pague el tiempo, el desgaste, el desvelo, el estar a la mano siempre", indicó Laura Zapata.

La famosa volvió a reiterar que la única que a apoyado a su abuelita económicamente ha sido la esposa de Tommy Mottola, sin embargo, dejó claro que no la mantiene, si la ayuda pero no con todo. "Pero la única que participa es Thalía de manera económica, no con todo, porque luego dicen que mantiene, no con todo, pero ha sido generosa con nuestra abuela”.

Cabe mencionar que actualmente Laura Zapata es una de las participantes del famoso programa MasterChef Celebrity.

