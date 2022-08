Laura Zapata tacha a los mexicanos de flojos y Yolanda Andrade le dice: "La huevona eres tú"

Hace unos días Laura Zapata dio una entrevista a Atypical TeVe en donde aseguró que detestaba al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, además de criticar su gobierno, pues asegura que no ha hecho nada para mejorar el país. Entre otras cosas, la hermana de Thalía también criticó a los mexicanos y los tachó de huevones, por lo que Yolanda Andrade no se quedó callada.

“Es el Atila de nuestro país. ¿Por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes, porque es chapucero (...). “México es un país de huevones, de estira la mano”: “Y este les avienta, los maicea con dos mil pesos, con mil 500 pesos al mes y ellos se conforman con eso y dicen, ‘bueno, es que maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera (...)’ Y con eso se conforman, o sea, no fueron a la escuela”, expresó Laura Zapata durante la entrevista.

En este sentido la presentadora de televisión Yolanda Andrade le respondió a través de Twitter a la villana de telenovelas de Televisa y le indicó que México no es un país de huevones, pero la que si era huevona era ella.

“Los mexicanos NO somos huevones, la huevona eres tú. Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar”, escribió la conductora de Moe & Joe. Pero no fue todo, ya que en otro tuit la presentadora de televisión le dijo a Laura Zapata que era patética. “Eres patética”, escribió Andrade a la hermana de Thalía, mensaje acompañado del emoji de un payaso.

Cabe mencionar que no sólo Yolanda Andrade le puso un alto a Laura Bozzo tras decir que los mexicanos eran huevones, pues también el propio Presidente de México le respondió a la villana de telenovelas en su conferencia matutina.

“Y lo que opina la señora, de que los mexicanos son flojos ¡Millones de gentes piensan así! Pero desde luego, eso no es cierto, el pueblo de México es de los más trabajadores del mundo, pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante a ninguna parte y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes”, declaró el político.

Pero la cosa no paró, ya que la villana de la telenovela María Mercedes le pidió a Andrés Manuel López Obrador ponerse a trabajar y dejar de un lado los chismes, además, le pidió cumplir "con sus textos: No mentir, no robar y no traicionar".

