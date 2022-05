Laura Zapata revela el calvario que vive Thalía con la enfermedad de Lyme

La actriz de televisión y teatro, Laura Zapata, abrió su corazón y reveló el calvario que vive su hermana Thalía a raíz de la enfermedad de Lyme, la cual se le dignóstico hace más de 10 años y la cual le provoca síntomas en las articulaciones del sistema nervioso y corazón, y la cual le fue detectada hace más de 10 años.

Fue durante la primera comunión de la bisnieta de Mario Moreno ‘Cantinflas’.que Laura Zapata manifestó que la intérprete de Amor a la Mexicana no se la pasa nada bien desde que padece está enfermedad con la que ha luchado por años, sin embargo, cada vez más está más afectada.

“A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en su casa, me dice ‘me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar’. Entonces se obliga, casi casi arrastrándose llega a su gimnasio”, contó Laura Zapata frente a algunos medios de comunicación.

Pese a que la intérprete de la malvada Malvina Morantes Vda. De del Olmo en la telenovela María Mercedes sabe que su consanguínea esté muy bien cuidada por su esposo Tommy Mottola y sus hijos, manifestó que ella no deja de preocuparse ya que la enfermedad de Lyme no tiene cura y su madre murió de este padecimiento.

“Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. (Thalía) está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”, manifestó Laura Zapata.

La actriz aseguró que los hijos de Thalía son su motor, pues siempre está al pendiente de ellos.“Con sus hijos, ella deja a sus hijos en la escuela, ella recoge a sus hijos en la escuela, está siempre al pendiente absolutamente de sus hijos, y cuando eres mamá y tienes hijos tú pasas como que a segundo término, y además ella se atiende muchísimo, está guapísima”.

Por otro lado, Laura Zapata compartió que pese al calvario que vive Thalía con la enfermedad de Lyme, siempre ha estado al pendiente de la salud de su abuela Eva.

“Está participando de una manera puntual y yo me imagino que con mucho cariño para su abuela, para nuestra abuela, en cuanto el doctor me dijo que había que llevarla, le dije, ‘a ver hermana’, a la primera que le hablo es a ella, ‘a ver hermana está pasando esto’, me dice ‘oye, pero transportarla, sus huesitos’, le dije ‘tenemos dos caminos, no transportarla y que se muera, o transportarla, correr el riesgo e irle a poner su transfusión’, y me dijo ‘yo creo que la segunda ¿verdad?’, y le digo, ‘sí, pero es una decisión colegiada, entre tú y yo’”, compartió.

Para concluir la entrevista, Zapata prefirió omitir los cuestionamientos de los reporteros sobre si existen diferencias entre Lucía Méndez y ella durante las grabaciones del proyecto que preparan juntas."No, no puedo decir nada, pero ya viene, ya viene, siempre reinas, no, no puedo decir (qué pasó), tengo un contrato de secrecía”.

