Laura Zapata defiende romance entre Thalía y Alfredo Díaz Ordaz: "Estaba enamorada, no era una niña"

Tras la polémica que ha generado las recientes declaraciones de la cantante Sasha Sokol, quien aseguró que hace más de 30 años el productor de televisión, Luis de Llano abusó de ella cuando ella tenía 14 años, ahora salió a relucir el romance que tuvo Thalía con Alfredo Díaz Ordaz cuando la intérprete de Arrasando era una niña y el productor de música era 20 años mayor que ella, por lo que Laura Zapata no dudó en defender a su hermana.

Fue durante un encuentro con la prensa que Laura Zapata defendió el romance que tuvo la cantante con el hijo del político. Pese a que el romance de Thalía y Sasha Sokol coinciden debido a que ambas famosas mantuvieron una relación con hombres mucho mayores que ellas, la villana de las telenovelas aseguró que la relación de su hermana fue distinta ya que Thalía no era una niña y estaba enamorada.

“Thalía no era una niña, creo que Thalía tenía 17 o 18 años, Thalía estaba enamorada de Alfredo, o sea, fue cuando se fue a Los Ángeles, y él le produjo un disco, pero yo la vi perdidamente enamorada de Alfredo”, dijo Laura Zapata a algunos medios de comunicación.

Lee también: Marlene Favela en vestidazo rojo da los buenos días ‘sencillamente espectacular’

A diferencia de la situación de Sasha Sokol, Laura Zapata confesó que Thalía siempre estuvo acompañada de su madre, Yolanda Miranda, sin embargo, no logró evitar el romance porque la cantante ya era responsable de sus propios actos. “No era ninguna niña, mi mamá estaba ahí, pero se enamoraron y qué puedes hacer ¿no?, el mentor con… pero no fue el trueque que aquí Sasha acusó”, expresó la actriz.

Ante este escenario, la reconocida villana por telenovelas como María Mercedes y Cuidado con el Ángel se mostró un poco inconforme con las declaraciones de Sasha Sokol al callar por tantos años el supuesto abuso que vivió y más aún porque sus familiares estaban enterados y no expresaron nada.

“A lo mejor no lo abría, porque desafortunadamente las víctimas en este caso sienten que ellas son las culpables, sienten que qué van a decir de mí, bueno, todo el problema que tuvo ella con su familia ¿no?, la sacaron del grupo, la mandaron a estudiar fuera, le quitaron el apellido, bueno, yo creo que además a esa edad no eres una persona consciente, y lo que tienes es miedo de lo que has participado”, explicó la hermana de Thalía.

Lee también: Aracely Arámbula resalta delineada silueta con bañador rojo de dos piezas

Finalmente, Laura Zapata recalcó que el caso de Thalía es muy pero muy distinto al de Sasha, porque el de la ex integrante de Timbiriche es muy fuerte. “Es muy fuerte, pobre Luis yo lo quiero muchísimo, pero es muy fuerte, yo no sabía que había presionado de esta manera, yo pensé que era un romance como el que yo estoy hablando, de mi hermana ¿no?, que estaba muy enamorada”, incidó la villana de telenovelas.

Síguenos en