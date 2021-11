Laura Zapata cuestiona atractivo de Harry Styles y fans se le van encima

La villana de telenovelas Laura Zapata se convirtió en tendencia en las últimas horas en Twitter luego de postear un mensaje en el que cuestionó el atractivo de Harry Styles tras responder a una imagen en la que el cantante aparece con un vestido y un moño, y los fans se le fueron encima.

La actriz de televisión levantó ámpula luego de hacer replica de un tuit en el que la usuaria identificada como @UnaMujerCualquiera compartió una postal del intérprete de “Golden” en el que posa con un vestido de niña, una canasta y un moño en el cabello, preguntando: “Mujeres sean honestas. ¿Se sienten atraídas por él?”.

Conocida por sus ideas conservadoras y por sus mensajes políticos contra la administración actual del gobierno federal, Laura Zapata no pudo evitar contestar al tuit con una respuesta que enfureció a los fans de Harry Styles pues cuestiona el atractivo físico del cantante y de paso muestra su desacuerdo con los hombres que utilizan vestido.

Fue @UnaMujerCualquiera quien comenzó con la encuesta entre las mujeres sobre si les atraía Harry Styles luciendo con un vestido corto azul con estampado de florecitas, una canasta cubierta con un mantel de la mista tela y un moño sujetando un pequeño chongo en la cabeza.

En la imagen, el ex One Direction posa al lado de unas pacas de alimento para animales, con colorete en las mejillas y mirando hacia la cámara. El cantautor está disfrazado de Dorothy, el personaje de “El Mago de Oz” y fue su traje para el Halloween pasado.

Sin embargo, eso no lo sabía Laura Zapata, quien respondió a la pregunta con un mensaje que hizo enfurecer a los fans de Harry Styles y que provocó una “pelea” de tuits entre la villana de telenovelas y los internautas, que le dijeron de todo.

“¡Qué horror! Tendría que estar enferma”, fue lo que comentó la hermanastra de Thalía retuiteando la publicación original con la imagen del cantante británico caracterizado como Dorothy y esa respuesta levantó revuelo entre los fans, que se le fueron encima, pero la actriz no se quedó callada.

“Menos mal, sería pedófila, él puede ser su nieto”, “Harry bien preocupado por lo que dice”, “Pues no creo que alguien con la fama y talla de Harry Styles quiera salir con una doña que sólo conocen en su casa”, “Ridiculez total”, “Por eso me cae mejor Thalía”, “¿Enferma por qué? ¿Sólo porque no puede aceptar a alguien que sí es libre y no le importan las críticas de una señora que ni siquiera la siguen contratando en Televisa?”, “Uy, señora, aguas con esas actitudes machistas y patriarcales”, “Laura, como actriz y ser humano te admiro muchísimo, pero tienes una profunda homofobia, cada persona tiene derecho a expresarse y vestirse como guste”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

Sin embargo, Laura Zapata no se quedó callada y se defendió de los ataques contestando algunos de los comentarios, varios de ellos con gifts y memes de sus villanas de telenovelas, asegurando que la “generación de cristal” se ofende por todo, además de asegurar que no es homofóbica pues tiene muchos amigos gays. ¡Mira el tuit que levantó polémica!

Que horror. Tendría que estar enferma !!! https://t.co/Sqp5RWSuYo — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) November 17, 2021

