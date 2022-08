Laura Zapata califica de vulgar polémica entre Niurka Marcos y Cynthia Klitbo

Tras la reciente polémica que surgió entre Niurka Marcos y Cynthia Klitbo por culpa de Juan Vidal, Laura Zapata se sumó a este escándalo y calificó como bajo y vulgar el encuentro que han tenido sus colegas del medio y todo por un hombre.

Y aunque en un principio aseguró que no le interesaba sumarse a está polémica, pues no consideraba participar en está polémica a la que no pertenece, “No, no, no, no… esos son chismes, no quiero entrar en chismes. Una manera de no participar en esta vibración tan baja y vulgar, tan corriente a la que no pertenezco es no responder preguntas que no tienen nada que ver conmigo”, dijo la reconocida villana de telenovelas de Televisa.

Asimismo, la hermana de Thalía le aconsejó a Cynthia Kiltbo tomar los comentarios de quien vienen. "Los comentarios se toman de quien vienen, porque si no imagínate”, aseguró la actriz de melodramas como María Mercedes, Rosa Salvaje y Zacatillo, un lugar en tu corazón frente a varios medios de comunicación que la esperaban en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Lee también: Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga regresan con El Conde de Telemundo

Cabe mencionar que Laura Zapata fue cuestionada por los medios sobre este tema debido a que en el pasado tuvo algunas diferencias con Niurka Marcos, quien, tras la particiapción de la villana de telenovelas en el programa MasterChef Celebrity despotricó en su contra. “¡No, a la rata de cloaca no, ni en MasterChef, qué pereza. Va a envenenar la comida!”, expresó en su momento la vedette cubana.

Pero está vez no ha sido la única ocasión, pues meses después Niurka Marcos celebró que Laura Bozzo no hubiera obtenido la Secretaría de la Asociación Nacional De Actores (ANDA), pues aseguró que hubiera hecho un mal manejo. “Nadie quiere nos dirija una rata de cloaca”, comentó Marcos durante una entrevista con el programa Un Nuevo Día.

Y el último y más reciente enfrentamiento que Laura Zapata y Niurka Marcos tuvieron fue cuando la ex esposa de Juan Osorio lamentó la situación en la que vivía la abuelita de la primera actriz y de Thalía, quien pasó sus últimos días en un asilo. “Es un alma muy frágil, una personita de cristal, una pluma en el viento. Nunca debió haber estado en un asilo, siempre debieron estar con ella. Muy mal, muy incorrecto, si preguntan mi opinión, opino que son bien c*leras por tenerla encerrada ahí, teniendo tanto billete, p*nches viejas oj*tes, a la viejita ancianita, tan menudita”. dijo.

Lee también: Ana Patricia Rojo, la villana de telenovelas que vende licuados para sobrevivir

Síguenos en