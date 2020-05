Laura G llora al recordar que fue la amante de Loret de Mola

Durante una transmisión en vivo del programa Venga la Alegría, Laura G rompió el silencio del escándalo que vivió hace algunos años junto al periodista Carlos Loret de Mola. La presentadora habló como pocas veces lo había hecho y contó lo díficil que fue superar esta situación tras señalada hasta el restaurantes como la amante.

Ha casi una década, Laura G abrió su corazón y contó que ella se enamoró de la persona equivocada y que pagó un precio muy alto por haberlo hecho, pues en ese entonces el comunicador estaba casado. “Yo me enamoré de la persona equivocada y el precio es muy alto. Altísimo. Y es muy complicado porque cuando estás ahí estás cegada por muchos problemas, por la admiración, por falta de autoestima, por problemas en casa, pero por más que la gente te dice que por qué estás ahí, pues te quedas ahí”, indicó G.

Lee también: Cómo murió la hija de Sylvia Pasquel, nieta que Silvia Pinal no conoció

A pesar de su error y de cargar por años ese equipaje, Laura dejó claro que no se vale que las personas la sigan señalando y recalcando lo que hizo en el pasado cuando era muy chica, pues indicó que su desliz amoroso fue un aprendizaje. “Con el tiempo te das cuenta que no se trata de un error, sino de un aprendizaje. En mi situación lo veo como un aprendizaje. Aprendí lo que quiero y lo que no para mi vida”, señaló.

La conductora indicó que tuvo que pedir perdón a sus padres pero principalmente perdonarse a ella misma después de vivir años de tristeza. “Han sido muchos años de cargar ese equipaje. Yo recuerdo que salía a un restaurante y me señalaban, como si hubiera matado a muchas personas. Era muy chica, tenía 20 o 22 años, ahora pienso muy diferente. Lo que no se vale es que te sigan juzgando por un error en la vida y te lo sigan recalcando. Fueron años de tristeza, año de aceptar lo qué pasó, de pedirle perdón a mis papás, pero pedirme perdón a mí misma”, compartió.

Con lágrimas en los ojos la conductoa de Venga la Alegría reveló que hubo momentos en los que deseaba no vivir pues era tanto el acoso que sufría y los ataques que tenía ganas de salir huyendo. “Hubo momentos donde ya no quería vivir, donde quería huir. Tuve una mamá, un papá y un hermano que preguntaban cómo íbamos a sobrevivir. Y lo mejor fue eso, sobrevivimos”.



Laura reconoció su error e incluso señaló que tuvo que modificar su vida, se perdonó y le pidió perdón a sus padres y su actual pareja la acepta con todos sus errores, cuestionó a todas aquellas personas que la siguen criticando, que apun no la perdonan por su desliz.

"Modifiqué mi vida, modifiqué mi comportamiento, modifiqué muchas cosas en mi para poder tener esa familia que tanto soñaba, y si mi esposo con quien duermo y que me eligió como esposa para crear una maravillosa familia, me acepta a mi con mis errores con mi equipaje, con mis heridas, me dice mi amor juntos vamos a construir, por qué las personas me siguen juzgando, me siguen señalando, por qué no me siguen criticando, por qué no me perdonas tu si yo ya me perdoné", señaló la conductora.