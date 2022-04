Laura Flores sufre accidente y así le quedó el ojo tras golpazo

Hay famosas que utilizan las redes sociales para presumir su belleza y sus actividades, y hay otras que también agregan algunas anécdotas que les ocurren diariamente, y en este grupo entra Laura Flores, quien cotidianamente comparte fragmentos de su día a día, pero recientemente sorprendió al revelar que sufrió un accidente.

Hay que recordar que la actriz de telenovelas se encuentra actualmente en Bogotá, Colombia, grabando el remake de “Hasta que la plata nos separe”, melodrama que es protagonizado por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, y donde la mexicana interpreta a la tía de Alejandra, y desde ahí contó a sus fans que se llevó tremendo golpazo.

En un video que compartió en redes sociales, Laura Flores mostró cómo le quedó el ojo luego de sufrir un accidente mientras realizaba una de las actividades más comunes, como lavar la ropa, cuando, en un descuido, se llevó un golpe en la cara.

Desde su perfil oficial de Instagram, la cantante compartió un video en el que aparece poniéndose una bolsa de hielo sobre el ojo izquierdo, llamando la atención inmediatamente de sus fans que se alarmaron al verla en esa situación, por lo que ella procedió a explicar lo que ocurría.

“De esos golpes que te dan más rabia que dolor”, escribió para acompañar la publicación mientras que en el clip señaló que se encontraba en el área de lavandería cuando se llevó tremendo golpe en la cara que le hizo pensar que se había lastimado seriamente.

Así ocurrió su accidente

“Me acabo de dar un verdadero madr*zo en el ojo con la puerta de la secadora en la lavandería, seco, pensé que había roto mis lentes, no se ve nada, pero aquí no sabes cómo me duele”, explicó Laura Flores en el reel, en el que aparecía con el cabello recogido, una playera blanca y un suéter, realizando labores cotidianas en su casa.

“Y tengo llamado en dos días, ¡madre santa! Espero que no pase nada y que no se me inflame el ojo, me voy a quedar con el hielo un rato. Ya son casi las 11 de la noche y fui por la escoba y me di un mega madr*zo, con que no se me hinche y que no se me ponga morado, por Dios”, continuó comentando la actriz.

Aunque el golpazo que se dio ocurrió el pasado martes, al parecer su acción inmediata de colocarse hielo fue suficiente para evitar que su ojo sufriera mayores consecuencias pues en sus llamados y sus posteriores publicaciones aparece normal, por lo que no pasó del golpe.

No es la primera vez que Laura Flores comparte con sus fans el haber sufrido un accidente pues ya en una ocasión anterior contó cómo se había caído de su bicicleta cuando intentó rodear un automóvil que se encontraba parado frente a la puerta de su casa, visitando el suelo aquella vez.

