Laura Flores se hace reconstrucción vaginal para quedar como antes: "Con partos naturales no quedas igual"

Dejando claro que no le tiene miedo a las críticas, recientemente Laura Flores reveló a los procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los años, siendo uno de ellos una reconstrucción vaginal con la intención de quedar como antes de convertirse en madre.

Fue durante una entrevista exclusiva con la revista TVyNovelas que Laura Flores habló sin tapujos de las cirugías que se ha hecho a lo largo de su vida para mantenerse espectacular como hasta hoy en día. Y más allá del qué dirán la actriz de grandes telenovelas de Televisa sacó a la luz que hace algunos años se hizo la abdominoplastia y la reconstrucción vaginal tras convertirse en madre.

Laura Flores aseguró que estos dos procedimientos estéticos fueron hechos bajo su consentimiento, pues estaba más que segura que estás partes de su cuerpo iban a mejorar si les daba una ´manita de gato´.

Lee también: Lucero y Sebastián Rulli se alistan para nueva serie de Rosy Ocampo

“Me hice la abdominoplastia, pero desde que nació Patricio, y eso ya tiene varios años, pero esas cosas no caducan si te cuidas; claro, si te haces una lipo y luego te vas al Oxxo a comerte unos pingüinos, pues no te va a durar el resultado (….) También, cuando me hice la abdominoplastia, me hice una reconstrucción vaginal”, expresó la también cantante.

La actriz de telenovelas como Piel de Otoño, Al diablo con los guapos, En nombre del amor y El derecho de nacer, confesó que una de las razones por las que se sometió a la reconstrucción vaginal fue por el difícil proceso que se pasa después de un parto natural, pues la mujer ya no queda igual de su parte íntima.

“El doctor me preguntó si quería o no, y obviamente cuando tienes partos naturales no quedas igual, antes y después de los hijos hay un cambio fisiológico natural y pues el doctor hizo maravillas ahí para que quedara como antes de tener hijos. La verdad fue muy beneficiosa esa cirugía. Es una decisión muy personal, es algo que yo no te podría decir, pero lo que yo recomendaría es que hablen con sus parejas y con su ginecólogo”, indicó.

Lee también: Angelique Boyer sería la tercera en discordia entre Lucero y Sebastián Rulli en serie

Laura Flores comentó que se animó a realizarse la reconstrucción vaginal gracias a que otras mujeres que han compartido sus testimonios, aseguraron que obtuvieron un resultado favorecedor, además de que con el tiempo nunca presentaron daños en su salud.

“A veces las mujeres tenemos muchos tabúes con respecto a ese tipo de cosas.. Sí, pero debes estar muy bien informada sobre lo que quieres hacerte, porque muchas veces te avientas como el borras sin saber, yo no me aventaría a hacerme algo que no esté ya probado algunos años, necesito que haya testimonios que me digan: “Me fue bien” o “Me fue mal”. Recuerdo, por ejemplo, que hubo un tratamiento que se puso muy de moda, varias mujeres se lo hicieron, incluso un doctor me lo quería hacer, era como un láser para fortalecer las paredes vaginales, ya que éstas se van haciendo delgadas y el acto sexual se puede volver doloroso, pues res que dejaron de hacerlo”, finalizó la actriz.

Síguenos en