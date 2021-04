Laura Flores se defiende de los ataques por su abdomen marcado: “No tragues”

Tras causar un revuelo y ser severamente criticada tras presumir su marcado abdomen, Laura Flores explotó en contra de los haters y decidió darles un consejo para lograr que su estómago luzca como el de ella; "Haz abdominales y no tragues".

Con gran sentido del humor, la actriz de Televisa y Telemundo decidió responder a los usuarios que la criticaron por su abdomen plano y lleno de cuadritos a través de un video en TikTok, en donde, en forma de canción puso punto final a todo lo que se dice de su figura, e invitó a sus atacantes a dejar de tragar y hacer ejercicio.

“Ya deja mis ‘cuadritos’ por la paz, te pasas criticando nada más, solo haz abdominales y no tragues y la grasa se te irá. ¡A la chingada!”, indicó Laura Flores en TikTok.

Lee también: Ana Martín demuestra con foto que su belleza no tiene comparación; la llaman muñeca de porcelana

Como era de esperarse, el mensaje de la famosa actriz dividió opiniones, mientras unos aplaudieron en la manera que la cantante se defendió otros señalaron que no era la forma de responder a las personas que la han apoyado a lo largo de su carrera.

Ante los diversos señalamientos, la también conductora de televisión, que cuenta con una larga carrera artística, optó por eliminar el video de su TikTok, sin embargo, aprovechó su cuenta de Instagram para compartir otro video en el que dio la cara y explicó cuál fue el motivo por el que borró su video.

"Les quiero explicar porque quité el post de los cuadritos, primer lugar yo hice una canción y se me ocurrió escribir una letra, que para mi punto de vista fue chistosa, yo lo pongo en esa letra, al final dice y la grasa se te ira a la chingada, hubo gente que pensó que yo los estaba mandando para allá pero no, yo estaba hablando de la grasa, era mi chiste personal, entonces nunca fue mi intención ofender a nadie", comenzó la cantante.

Lee también: Filtran cómo será la transición del personaje de Mariano Rueda en ¿Qué le pasa a mi familia?

Segundos después Laura Flores confesó porque decidió retirar el video. "Bueno, porque lo quité, bueno porque a mí no me gusta generar energía negativa, la gente puede decir lo que quiera, yo soy artista desde hace muchísimos años, entonces no quiero generar ningún tipo de actitud negativa hacía el mundo, yo lo que yo quiero es que la gente vea mi trabajo, que vea lo que yo hago", indicó la actriz.

Laura Flores aprovechó para explicar que su intención fue decir que a los 57 años las personas pueden lucir muy bien, fue como motivacional. La famosa lamentó que su mensaje se malinterpretara, pues nunca ha sido su intención generar polémica. La actriz aprovechó para revelar que ella nunca ha negado las cirugías estéticas a las que se ha sometido.