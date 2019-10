Laura Flores se casa por cuarta vez y dice que le valen las críticas

Luego de que la actriz Laura Flores asegurara que jamás se volvería a casar, sus planes cambiaron y dio a conocer que se casara por cuarta vez.

"Aunque sé que muchos me van a criticar, si Dios me está dando esta oportunidad, sólo voy a escuchar a mi corazón", señaló la actriz durante una entrevista a Tv Notas.

Fue en un viaje por Europa que su novio Matthew Flannery, de 56 años, le propuso matrimonio, frente a la catedral de Notre Dame, luego de nueve meses de relación.

“Afuera del lugar, abrazados, de repente me preguntó: ‘¿Te quieres casar conmigo?’, me enseña, en su celular, la foto del anillo de compromiso, y... ¡le dije que sí!”.

Aunque Laura Flores y su novio Matt viven juntos desde el pasado mes de julio, ambos quieren casarse.

Tras compartir la noticia, Laura Flores dice que ha sido criticada por que le dicen que ya es muy grande para una boda.

“Cuando se lo compartí a una amiga del medio, me dijo eso, pero al final del día no es un error creer en el amor. Hay gente que me ha dicho: ‘Ya estás grande para estas cosas’, y sí, pero no quiero envejecer sola; a mis 56 años, deseo intentarlo con Matt”.

La actriz señaló que esta muy enamorada de Matt y que desea darse otra oportundiad de ser feliz.

“Estoy muy enamorada, tengo un hombre bueno a mi lado y creo en él, es decente, honesto, nos amamos, nuestras familias tienen muy buena onda entre ellos, él quiere mucho a mis niños, es un buen ejemplo para ellos, cristiano, educado y chambeador; entonces, ¿por qué no?, ¡me valen la críticas!”.