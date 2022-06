Laura Flores es operada tras sufrir osteoartritis y agradece oraciones: "Hay que ser valientes"

Este pasado 21 de junio Laura Flores reveló que fue operada tras sufrir osteoartritis. Desde un hospital de Miami y a través de su cuenta de Instagram fue que la actriz de telenovelas compartió con sus seguidores que afortunadamente se encontraba muy bien, recuperándose de la operación.

La también cantante aprovechó el espacio para asegurar que pronto la darían de alta tras haberle colocado una rodilla de titanio, además para agradecer todos las muestras de cariño, asegurando que en todo momento hay que ser valientes. “Gracias por sus oraciones los amo #kneereplacementsurgery #fyp #parati #foryou #foryoupage…”, escribió.

Posteriormente, la intérprete de Te Felicito, ofreció una entrevista al programa De Primera Mano de Gustavo Adolfo Infante en donde reveló más detalles de su padecimiento y de la cirugía a la que se sometió tras sufrir osteoartritis. “Me tuvieron que reemplazar la rodilla derecha porque ya estaba hecha pedazos con osteoartritis, y la verdad me estaba costando mucho trabajo lidiar con la rodilla, mucho dolor y aguantar para que no se notara”, dijo la estrella de televisión.

Durante la estrevista con el periodista, Laura Flores bromeó y advirtió a todos aquellos que pensaban hacerla enojar porque mencionó que ahora es la mujer biónica y podría dar una patada voladora. “Gracias a Dios ya tengo la rodilla de titanio, soy la mujer biónica, espero que no me hagan enojar, porque con una patada ya verán cómo les va a ir”, expresó entre risas.

Asimismo, la famosa compartió que sus problemas en las rodillas comenzaron en el 2008, sin embargo, tras sufrir una caída, esto empeoró su situación. “Sufrí una caída y esa caída no me ayudó en nada, y entonces esa caída me fue deteriorando todavía más y se desarrolló más rápido esto de la osteoartritis”, explicó.

Respecto a cuánto tiempo durará su recuperación, Laura Flores estimó que dentro de seis meses ya se encuentre mejor, pues durante este tiempo recibirá terapias físicas. “Yo ya puedo tener una vida relativamente normal en 3 meses, o sea, de caminar y que no se me note que estoy renga. Gracias a Dios va a ser mejor mi calidad de vida”, manifestó.

Por otro lado, la actriz ha compartido a través de sus redes sociales cómo esta haciendo su recuperación y que ya se encuentra haciendo terapias para mejorar e inlcuso se ha tomado tiempo para hacer divertidos videos.





