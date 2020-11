Laura Flores arremete contra revista por cancelar entrevista de último momento

La actriz Laura Flores, quien tiene toda una vida de trayectoria artística tras haber figurado como una de las intérpretes y cantantes más reconocidas de Televisa durante cuarenta años, recientemente ha sido rechazada por una publicación mexicana, misma que le iba a hacer una entrevista y el reportaje de dicha charla.

Fue en su cuenta oficial de Instagram que la también cantante, explicó a través de un vídeo, que luego de tener una cita programada con la publicación, en la que el responsable de del fallido reportaje afinaba los últimos detalles con la estrella de telenovelas, le dijo que le enviaría al maquillista y a un peinador para prepararla para el proyecto.

Sin embargo, Flores dijo a la revista que no era necesario ya que ella ya se había maquillado y peinado por anticipado, justamente para evitar a tanta gente en la producción, por la situación del coronavirus; lo que la revista tomó a mal y le dejó claro a la cantante que no podía regresar o cancelarle el trabajo a su producción, y le exigió a Laura que los aceptara, a lo que ella respondió que no tenía porqué aceptarlos; así lo contó la actriz:

"Hoy, yo tenía una entrevista con fotógrafo y reportero para una revista, entonces yo estaba muy puesta para mis fotos, nunca me dijeron que iban a traer maquillaje y peinados, entonces yo dije: 'No pasa nada, yo voy y me arreglo', entonces mi maquillista y mi peinador me arreglaron, que es gente que yo sé que se hace la prueba del Covid-19, traen su cubrebocas y todo, y me arreglaron", empezó explicando la actriz.

"Entonces estaba en la cita esperando a que llegara el fotógrafo y el reportero, y me dicen de parte de la editorial de la revista: 'Oye, es que ya van para allá maquillaje y peinados'; les dije: 'No, no pasa nada, es que yo no los necesito, ya estoy arregalda... Es mejor que haya menos gente porque por el Covid, las cosas no están bien y yo para fotos, no puedo traer la cara cubierta, entonces es mejor que no haya tanta gente, yo ya estoy arreglada".

La revista le respondió: "No le puedo hacer la grosería a mi maquillista y a mi peinador de que los regrese, los tienes que aceptar", a lo que Laura Flores le contestó: "No los tengo que aceptar, te estoy diciendo que ya estoy maquillada y peinada y que no puedo tener tanta gente en un espacio tan pequeño donde me encuentro ahora; ya viene un fotógrafo con su asistente más el reportero. A mi propia asistente la estoy despachando ahorita para que no haya tanta gente en el shutting, y me dice: "Pues no, es una grosería lo que estás haciendo, entonces te cancelo las fotos y el reportaje".

La actriz destacó que no quiere quitarle importancia ni méritos a ninguno de los involucrados en el trabajo de una entrevista; sin embargo, le parece muy extremo que cancelen la cita a la persona que quieren para su entrevista simplemente porque no quiso aceptar la presencia de los expertos en la belleza -aunque ella respeta mucho su trabajo ya que son los que mantienen bellas y jóvenes a las artistas-.

La intérprete de "Te felicito" (2007), preguntó a sus seguidores por medio del clip, qué opinaban, y en cuanto al incidente, destacó que le preocupa bastante, cómo las personas que trabajan en los medios de comunicación, y que no vea lo grave que es la situación del Covid-19, ya que todo mundo tiene la importante tarea de cuidarse, por lo incitó a la prudencia.

