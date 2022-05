Laura Bozzo se hace arreglito en la cara y aseguran se que se ve más joven y hermosa

Una vez más Laura Bozzo sorprendió a sus miles de seguidores de las redes sociales tras compartir una fotografía en redes sociales en donde presumió que se hizo un arreglito en la cara, razón por la que sus fans no tardaron en reaccionar y aseguraron que se ve más joven y hermosa.

Una ayudadita nunca ésta de más por lo que la conocida presentadora de televisión no desaprovecha ninguna oportunidad que se le presenta para mejorar su apariencia por lo que recientemente se puso en manos de la maquilladora, Janeth Gómez, quien se encargó de hacerle un arreglito en la cara.

Y es que Laura Bozzo decidió tatuarse las cejar y mostrar el resultado a sus miles de seguidores de Instagram. "Mil gracias a la mera mera, amo tu trabajo me encanto como me hiciste las cejas gracias", fue el mensaje que la polémica conductora acompañó dos imágenes en las que luce su arreglito.

Lee también: Marjorie de Sousa se luce como una mami muy destapadita y agradece a Matías su maternidad

Dichas imágenes causaron todo un revuelo en Instagram y sus miles de admiradores no tardaron en reaccionar e incluso hicieron hincapié a que la llamada Abogada de los Pobres se veía más joven y hermosa.

"Se ve muy bien Laurita", "Guapísima señorita Laura", "Ya era hora, quedasteis más linda aún", "Están preciosas las cejas ", "Hasta más joven te ves Laurita", "Te cambio la mirada se ve precioso el trabajo", "Usted siempre hermosa", fueron algunos de los halagos que La Señorita Laura recibió.

No es la primera vez que Laura Bozzo se somete a arreglitos estéticos para mejor su apariencia y seguir sorprendiendo a sus miles de seguidores de las redes sociales. Cabe mencionar que la conductora de televisión se encuentra dentro de la La Casa de Los Famosos 2, reality de Telemundo que se estrenó en pleno Día de Las Madres.

Lee también: Lolita Cortés, madre de Dariana Romo, regresa a La Academia 20 años; estos son los críticos

Y es que apenas comenzó el reality, Laura Bozzo y Niurka Marcos, ya tuvieron su primer desencuentro luego de supuestamente haber fumado la pipa de la paz, porque la cubana ya comenzó a hablar a espaldas de La Señorita Laura. "El primer día dame la mano para que la gente sepa que no es forzado... No voy a dejar que te vayas tan rápido, si no, ¿cómo me divierto?", aseguró Niurka Marcos.

Síguenos en