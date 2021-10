Laura Bozzo se burla del cáncer de Adamari López y desmiente amor por México: "Son gente de mierda"

Tras revelarse que un juez federal había suspendido la captura y la prisión preventiva en contra de Laura Bozzo por el adeudo fiscal que tiene de 13 millones de pesos mexicanos con el SAT, ahora la conductora peruana vuelve a ser tendencia en las redes sociales tras filtrase unos supuestos audios en donde la famosa se burla del cáncer de Adamari López y desmiente su amor hacía México.

Fue el programa 'Chisme No Like' quien destapó los supuestos audios que no favorecen en lo absoluto a la peruana, pues no solo habla pestes de la conductora de Telemundo y desmiente el gran amor que en repetidas ocasiones dijo tenerle a México, sino que hasta habló de Verónica Castro, Eva Longoria y hasta de altos ejecutivos de Televisa a quienes tachó de ser "gente de mierda".

Sin embargo, en los audios, el extracto que más ha causado indignación es la forma en que Laura Bozzo se refiere a Adamari López, quien en el 2005 fue diagnosticada con cáncer, enfermedad que según Bozzo la conductora supuestamente usó con alevosía y ventaja para ser aceptada.

Lee también: Con descarado short cachetero, Chiquis Rivera presume que es digna de ponerse está prenda

"Gente que representa los migrantes que alce la voz, pero no la niña decente de Adamari (López) que tuvo cáncer la pobrecita y entonces el marido la dejó y se victimiza (...) no mam%$*, yo estuve muerta, tuve cáncer; me pasó de todo y no me voy a victimizar. Yo tengo la bandera del guerrero", se escucha decir a la conductora de "Laura en América".

También se escucha decir a Laura Bozzo en uno de los audios arremeter en contra de ejecutivos de Televisa, entre ellos, Pepe Bastón, quien aseguró nunca la quiso. "Son gente de mierda ¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron", se escucha decir a Bozzo.

Por otro lado, la peruana hace mención a los nombres de Verónica Castro y Yolanda Andrade. "A ver, Verónica le dejó fortunas a Televisa y hasta ahora se las deja y sin embargo, defienden a Yolanda Andrade. Pero yo sé que hay detrás de todo esto y cuál es el círculo de bisexuales que se maneja", dice la famosa.

Lee también: Demi Rose deja ver cuerpazo con bikini naranja en el acalorado otoño

Por si no fuera poco, Laura Bozzo desmintió todo el amor que dijo sentir por México en repetidas ocasiones, señalando que era una pesadilla vivir en el país. "Es una verdadera pesadilla vivir acá", expresó.

Síguenos en