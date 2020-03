Laura Bozzo revela a Lizbeth Rodríguez lo que vivió en la cárcel

La famosa y reconocida youtuber, Lizbeth Rodríguez, quien alcanzó más popularidad por conducir el programa Exponiendo infieles, con la frase conocida Amigos ustedes son pareja, ha realizado diferentes proyectos, en los cuales, recientemente se sumó a la lista Laura Bozzo, quien es abogada y ex conductora del famoso programa “Laura en América” con su frase conocida “Qué pase el desgraciado”.

La influencer dio a conocer a través de unas imágenes, donde aparece abrazada con la Laura Bozzo, en la cual dijeron que “¡Pondrían a temblar a los infieles!, por lo cual no dieron a conocer más detalles de lo que traían en sus manos, dejando a los internautas con la duda al momento de verlas juntas.

Hasta hace unos días Rodríguez sacó un video en el cual tituló Revelaciones con Laura Bozzo, en donde la figura principal es la creadora de la frase Que pase el descgraciado, quien hizo revelaciones nunca antes escuchadas, por lo cual tomó la decisión de dárselas a la conductora en una edición especial.

"Yo he estado muerta, noqueada, arrestada injustamente, he tenido la operación, no no no, esa fue la peor. Los ocho meses que viví con un hueco en la barriga porque me saqué el útero y el intestino, el intestino me lo explotaron, me lo cortaron, me saque ovario el útero y viví con un hueco en la barriga durante ochos meses, imagínate, y en ese lapso me entero que el hombre con el que viví 16 años, imaginate a mi, la que descubre a los infieles, la que descubre a los desgraciados, mis cachos eran de aquí hasta el techo. Me había engañado en Miami donde yo no podía entrar, yo con el hueco con la persona que amaba, dije ahora que hago", señaló durante la entrevista.

La Señorita Laura también confesó los momentos que vivió al estar en la cárcel en Perú, esto tras sacar a la luz que el presidente de Perú tenía una hija fuera de su matrimonio.

"Imagínate yo estuve tres años arrestado en un set de televisión, por sacar a la hija no reconocida del presidente de Perú y en venganza mi hija tenía 12 años cuando me arrestaron en el aeropuerto", señaló.

Mediante sus Instagram Stories la influencer dio a conocer que esa entrevista ha llegado a posicionarse en tendencia a tan solo días. El video que está en YouTube cuenta con 454,270 vistas.

Lizbeth Rodríguez aprovechó para subir a sus Instagram Stories que asistió al paro nacional en honor a las mujeres en Ciudad de México, en el cual caminó por las calles gritando y expresando frases que las mujeres en conjunto gritaban. La conductora se unió a la causa en la cual se puede ver que las mujeres ya no quieren más actos de violencia en contra de su persona.