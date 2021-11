Laura Bozzo reaparece y pide perdón a Irina Baeva y Gabriel Soto: "Me equivoqué"

Tras reaparecer en las redes sociales y manifestar que nunca fue su idea escapar de las autoridades por el delito fiscal que cometió y que rebasa los 12 millones de pesos, Laura Bozzo ofreció una entrevista para el programa Despierta América de Univisión en donde habló de su situación y en donde también aprovechó para pedirle perdón a Irina Baeva y Gabriel Soto.

Fue a mediados del 2020 cuando Laura Bozzo explotó en programa en vivo en contra de Gabriel Soto y especialmente en contra de Irina Baeva, a quien tachó de denigrar a la mujer tras haberse relacionado con un hombre casado, razón por la que los actores de Televisa no dudaron en interponer una demanda en su contra y recientemente celebraron la victoria.

“Muchas mujeres como yo que hemos luchado y nos hemos roto el lomo en defensa de las causas de las mujeres, no nos sentimos representadas por alguien como tú. No eres inspiración para ninguna, tú no nos inspiras como mujer, a mí me denigras”, expresó la creadora de la famosa frase Que pase el Desgraciado en el programa El Gordo y la Flaca.

Lee también: El día que Adela Noriega se robó El Show de Cristina luciendo entallado vestido negro

Pero por si no fuera suficiente, la conductora de televisión peruana aseguró durante el programa De primera Mano tachó a Irina Baeva de roba maridos. "Esa mujer que destruyó un matrimonio. Para mi es una quita maridos no puede dar conferencias. Que se quede calladita", dijo Laura Bozzo.

Sus comentarios generaron toda una polémica en las redes sociales pero sobretodo le costó la demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva, por lo que ahora se arrepiente de lo que dijo en el 2020 e incluso aseguró que se había equivocado. Fue durante una reciente entrevista con el programa Despierta América que la famosa pidió perdón a los actores y consideró un error sus palabras, sin embargo, no dio más detalles del caso y aseguró que sus abogados serán los que respondan todas las dudas.

Fue hace unas horas que Laura Bozzo reapareció en redes en donde confirmó la suspensión definitiva de la orden de captura que tenía por el delito fiscal.

"Los he extrañado con toda mi alma, he pasado por momentos tan dolorosos que ustedes ni se pueden imaginar, pero gracias a Dios el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez de apersonarme al juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron", expresó la conductora.

Lee también: Marlene Favela se pone invernal con chamarra de colores y botas largas

La peruana también aprovechó para agradecer a la justicia mexicana y a sus abogados que siempre estuvieron a su lado. "Gracias a la justicia mexicana. Gracias a mi abogado que ha estado conmigo en todo momento, a todo su equipo maravilloso, los mejores de México. Aquí estoy más fuerte que nunca".

Además, Laura Bozzo también manifestó que no se rendirá, aclarará su situación y demostrará que todo lo que se dijo fue gracias a una campaña de difamación. "Vamos a demostrar toda esa campaña difamatoria contra mí. Ustedes, tanto los que me quieren como los que no me quieren, son la razón de mi vida. Así se los digo: los que me dan la fuerza para combatir esa depresión que he sufrido toda mi vida", finalizó.

Síguenos en