Laura Bozzo reacciona ante audios donde critica a México

Luego de que hace unos días circularan unos audios donde supuestamente Laura Bozzo arremetiera contra México, la conductora peruana rompió el silencio y aclaró que es lo que pensaba de los audios que se filtraron. Bozzo es una de las conductoras más polémicas no solo por sus constantes peleas con Alfredo Adame, si no que también ha estado en el ojo del huracán por una discusión con Galilea Montijo.

“Daría la vida por largarme de este pu.. país”, se escucha decir a Laura en el audio presentado en el programa el pasado 29 de julio en el programa ‘Chisme No Like’, por lo que Laura primero compartió un video en el que expresa el amor que siente por el país e incluso indicó que sus hijas ya conocen su última voluntad, pues quiere que la entierren en México.

"Bendiciones para todos desde mi hogar #acapulco orgullo de México para el mundo, ya mis hijas lo saben cuando muera aquí quedarán mis cenizas?los amo gracias a Dios por tantas bendiciones?este video fue grabado el 19 de agosto del año pasado en mi cumpleaños", escribió la conductora del programa Laura sin Censura.

Laura también se defendió de las acusaciones de los presentadores del programa de espectáculos en internet. Elisa Beristain y Javier Ceriani aseguraron que en los audios se escuhaba a Laura Bozzo, quien además habló del productor Juna Ososrio. "Pensaba que Juan Osorio era mi amigo mil veces, y hablaba todo con él. Llega a Perú, ¿a qué? A decir que en México me odian y que jamás trabajaría conmigo”, se escucha en el audio.

Sin embargo, el video de la peruana no fue suficiente para acabar con los malos comentarios, por lo que la conductora compartió otro video en donde se ve grabando para Laura sin Censura junto a unas palabras para sus haters. "Y mientras los desgraciados me atacan, inventan lo que sea de mí, me divierto, le agradezco a Dios y me dedico con todas mis fuerzas a sacar lo mejor para mi programa que es mi vida", indicó.

El video dividió opiniones entres sus seguidores, pues unos no dudaron en brindarle su apoyo: “Así es Laura que hablen el éxito da envidia ánimo”, “ Eso es mi Laura hermosa no hagas caso d nada”, “Todos te atacan pero te vale”, son algunos de los comentarios en la publicación.

