Laura Bozzo le da con todo a Irina Baeva: Me denigras como mujer

La conductora del programa "Laura en América", Laura Bozzo, recientemente causó polémica tras arremeter en contra la actriz rusa Irina Baeva, actual pareja del histrón Gabriel Soto, por la cancelación de la conferencia de la modelo llamada Arriba Eva.

Durante una invitación al programa de "El gordo y la flaca", Bozzo dio de que hablar tras dar fuertes comentarios acerca de la cancelación de la conferencia de Baeva que se impartiría el próximo siete de marzo. "Lo primero que se me viene a la mente es una frase que a mí me marcó, mi madre me decía 'con el ejemplo se educa' y yo digo ¿cuál es el ejemplo que nos va a dar la señorita Irina Baeva?", comentó Laura Bozzo.

"Cuál es el motivo de inspiración, cual es el motivo para empoderar a la mujer, para sentirnos orgullosas de ser mujeres y de luchar, sin depender, de un hombre y salir adelante. Cual es la inspiración, cuál, el haberte metido y haber destruido una familia, mi reina acá dice que piensas que tienes miedo de lo que opine las redes sociales, muchas mujeres como yo, que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo, que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de la causa de la mujer, no nos sentimos representadas por alguien como tu, tu no eres inspiración para ninguna mujer, serás hermosa, preciosa, serás maravillosa pero a nosotros no nos inspiras, a mi me denigras como mujer por que yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia”, comentó Laura Bozzo.

En la conferencia Arriba Eva, Irina Baeva hablaría sobre el bullying que sufrió en las redes sociales tras ser señalada la tercera en discordia en la relación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, por lo cual Laura aprovechó en el pequeño espacio para dar su punto de vista acerca de la conferencia.

Como era de esperarse los comentarios de Laura Bozzo generaron una polémica en las redes sociales. Muchos apoyaron la opinión de la presenatdora pero otros no estuvieron de acuerdo con los comentarios de la creadora de la frase Que pase el Desgraciado, pues aseguran que la actriz rusa no tiene nada que ver, si no que el que debería ser juzgado es Gabriel Soto y no ella.

“Ella no destruyo nada . Acá el que tenía un familia y le importÓ un cu..dejarla por irse tras otra mujer fue Él el que destruyó su propia familia” , “ Laura tiene razón. Ella no puede ser ejemplo de emponderamiento. Lo más que llega es a bicicleta por que cualquiera la monta”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.