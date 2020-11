Laura Bozzo le da con todo a Eleazar; lo llama desgraciado

Muchas famosas han alzado la voz ante el indignante caso que involucra al actor de televisión, Eleazar N, quien fue arrestado después de ser acusado de agredir física y psicológicamente a su novia, la modelo peruana, Stephanie. Maribel Guardia, Gloria Trevi y ahora Laura Bozzo son algunas de las artistas que han alzado su voz en contra de la violencia a la mujer.

Recientemente Laura Bozzo fue quien se manifestó ante esta agresión y no dudó en mostrar su apoyo a la víctima, Stephanie. La presentadora peruana rechazó todo tipo de violencia y no dudó en llamar "desgraciado" al actor, Eleazar. Laura felicitó a su compatriota por tener el valor para denunciar a su pareja.

Al mismo tiempo Bozzo hizo un llamado a las mujeres que sufren de violencia a denunciar, a no quedarse calladas. Fue a través de su cuenta de Instagram, que la presentdora de televisión mostró su apoyo total a la modelo y escribió: "INDIGNANTE mi apoyo total para @tefivalenzuela y felicitarla por el valor de denunciar,esto no se puede tolerar ósea que te creíste Eleazar que por que eras actor famoso podías hacer algo así pues NO a la carcel tú y todos los desgraciados que se atreven a tocar a una mujer BASTA NI UN SOLO GOLPE no lo permitan levantemos la voz no se queden calladas estoy para apoyarlas", se lee en el mensaje que acompañó con las imágenes de Stephanie.

Lee también: Fernando Colunga y los besos con Adela Noriega en Amor Real

Ante está publicación, la modelo peruana no dudó en agradecer el apoyo de Bozzo y escribió en la misma publicación: "Gracias Laura no sabes lo que significa recibir el apoyo de una persona de tu nivel, bendiciones". Como era de esperarse, Laura recibió mucho apoyo por parte todos sus fans.

"Viste la entrevista que le hicieron a los abogados de Eleazar ? Que coraje vela di como abogada que opinas por favor”, Total señorita bonita Laura apoyo a todas las mujeres maltratadas física y sicologica mente te admiro muchísimo besos desde Cali Colombia”, “Basta a la violencia. No hay excusa”, “Me encanta Laura usted si es una mujer con mucho plomo no por que es actor lo va redimir de los hechos ni mucho menos se ara de la vista gorda como otros felicidades”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Eleazar actualmente esta bajo prisión preventiva justificada y se le fijó un plazo de apróximadamente de dos meses para que concluyan las investigaciones.Recientemente Maribel Guardia tuvo que retractarse de las declaraciones que hizo en un principio cuando se le preguntó lo que opinaba del caso del actor.

"En caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuecias de sus actos, a una mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de la una rosa", compartió a través de un video en sus redes sociales luego de que la actriz dudara de la veracidad de la información que circulaba en un principio del protagonista de Atrévete a Soñar.

"Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso. Me cuesta mucho creer que sucediera algo así", dijo Guardia ante las cámaras. La actriz riteró que antes de juzgar se deberían esperar las pruebas: "Ya saldrán las pruebas, por lo pronto mi experiencia con él es que es un niño amoroso", dijo en su momento Maribel.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ