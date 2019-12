Laura Bozzo esta irreconocible con su nuevo rostro

La presentadora de televisión y abogada peruana, Laura Cecilia Bozzo Rotondo , mejor conocida como Laura Bozzo y su frase "Que pase el desgraciado", sorprendió a todo el mundo al lucir un "nuevo" rostro.

Y es que, la conductora de televisón compartió unas recientes imágenes en su cuenta oficial de Instagram, en donde luce más joven, razón por la que dejó con los ojos "cuadrados" a todos sus seguidores y por lo que todo mundo pensaría que se sometió a una cirugía estética.

Lee también: Will Smith: Conoce más de su sexy hijo Trey

La peruana de 68 años ompartió una serie de imágenes en donde se ve espectacular, pues pensaríamos que se quitó de encima 20 años. Hace un tiempo, la autora de "Que pase el desgraciado", señaló abiertamente que se había sometido a cirugías estéticas, por lo que pensaríamos que nuevamente lo hizo, ya que aparece más rejuvenecida y sin arrugas.

Las imáagenes fueron tomadas por profesionales. En algunas de las imágenes Bozzo agradeció a los fotógrafos por su gran trabajo.

Me encantaron las fotos de ayer ? espero les gusten? gracias a todo el equipo, y sé que el 2020 será el mejor año de mi vida, después de lo malo viene lo bueno ?.Bendiciones", señaló la Señorita Laura en el post.

Recordemos que Laura Bozzo se dio a conocer en México cuando fue se transmitía el programa "Qué pase el desgraciado". Bozzo fue expulsada de la televisión peruana en 1969 y pese a que los directivos del programa que transmitía anunciaron que la salida de este, Laura siempre desmitió que la hayan expulsado, pues aseguró que fue ella quien pidió que ya no se transmitiera su espacio en el Canal 9.

"He renunciado ante el gerente de ATV, Marcelo Cúneo. Pero no me verán muerta. Seguiré trabajando para los otros países donde se emite mi talk show", remarcó la conductora, durante una entrevista al portal Terra.

Otra de las polémicas que envolvió a Laura Bozzo fue cuando se le otorgó un doctorado honoris causa por defender a las mujeres.