Laura Bozzo es discriminada por el coronavirus

La reconocida conductora peruana Laura Bozzo que alcanzó el éxito a partir del programa “Laura en América” y por su frase célebre “Qué pase el desgraciado”, señaló que en estos días se ha sentido discriminada por los vecinos del edificio donde vive por la pandemia del coronavirus.

Bozzo sigue radicando en la Ciudad de México donde el Covid-19 mantiene a todas las personas alarmadas y sobretodo en cuarentena, hecho que se ha dado a conocer por medio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo cual la conductora ha expresado cómo se siente ante esta situación.

La presentadora dio a conocer que ha sufrido discriminación por parte de los vecinos que viven en el mismo edificio, y justamente ocurrió esto cuando se enteraron que su hija había llegado de Londres, razón por la cual se tuvo que someter a los exámenes respectivos de la prueba de Covid-19 para descartar algún contagio por estar allí.

La conductora aseguró que el viaje que realizó su hija le ocasionó serios problemas, por lo cual hizo un llamado a sus seguidores para que mantengan la calma ante el coronavirus y les dio sugerencias para lavarse las manos, estar bien alimentados y tener buenos hábitos de higiene.

Hay que recordar que Laura estuvo en polémica tras culpar al gobierno chino de la situación que viven todas las personas a nivel mundial, a lo cual comentó que era “genocidio”. Sin embargo, Bozzo se mantiene con su mente ocupada realizando ejercicios para no estar de ocio.

Una de las recientes polémcias en las que ha estado involucrada Laura Bozzo es cuando dijo que la actriz Irina Baeva no era un ejemplo a seguir, razón por las que la rusa y su pareja actual Gabriel Soto le respondieron.

"Cuál es el motivo de inspiración, cual es el motivo para empoderar a la mujer, para sentirnos orgullosas de ser mujeres y de luchar, sin depender, de un hombre y salir adelante. Cual es la inspiración, cuál, el haberte metido y haber destruido una familia, mi reina acá dice que piensas que tienes miedo de lo que opine las redes sociales, muchas mujeres como yo, que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo, que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de la causa de la mujer, no nos sentimos representadas por alguien como tu, tu no eres inspiración para ninguna mujer, serás hermosa, preciosa, serás maravillosa pero a nosotros no nos inspiras, a mi me denigras como mujer por que yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia”, comentó Laura Bozzo.

Por lo que Gabriel Soto saió a la defensa de su pareja y llamó a Laura vulgar.

"Mira, Irina lo dice también y yo también lo digo, hay que tomar las cosas de quien vienen, lo que si, es que te digo que si es una tristeza que hay mujer que se exprese con esa vulgaridad , y sobretodo en un tema que ni le conviene, más bien, ni le incumbe, ni le interesa, ni le afecta, ni mucho menos, así que se exprese de esa manera tan vulgar sobretodo de otra mujer también no, entonces, pues ahora si, hay que tomar las cosas de quien viene y como decímos, Pedro dice más de Juan que de Pedro", señaló Gabriel.