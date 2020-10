Laura Bozzo dice que puede cambiar las leyes mexicanas para mejorar

La presentadora y abogada de origen peruano, Laura Bozzo se encuentra de nueva cuenta en boca de todos, al asegurar que todas las batalles legales que enfrenta por parte de algunos famosos como Irina Baeva y Gabriel Soto lejos de afectarla la van a ayudar al permitir la creación de una jurisprudencia en el sistema de justicia de México.

Declarando firmemente, Bozzo, expresó que en México no existe el delito de daño moral ni de opinión por lo que sus demandas no serían procesadas, ademas de que se encuentra fascinada con las cuestiones legales, recalcó que por ahora el pueblo mexicano necesita la justicia para casos merecedores como son los feminicidios y que no permitirá que se use tal plataforma para shows mediaticos sin fundamento.

No quitó el dedo del renglón al hablar tajante a que gracias a sus contrademandas fortalecerá las leyes, reitarando que la opinión en la república no es un delito y que en noviembre se esperaran sus peticiones.

Cabe recordar que Laura fue demandada judicialmente por Irina Baeva tras haberla llamado una "robamaridos" tras el explosivo quiebre del actor con la mamá de sus dos hijas, Geraldine Bazán. La rubia conductora dejó por sentado que hay poca información para que se procese la demanda.

“Yo no se si qué parte penal qué parte civil hablan los señores, porque te repito acá no hay ni calumnia, ni extorsión y acoso sexual menos porque ni los conozco, mis opiniones sobre Irina o quien sea son mis opiniones personales, eso no es delito para nadie” expresó Laura.

Bozzo planea incorporar acciones legales por daño moral a Baeva y que pague millonarias penalizaciones por haberle ocasionado daño moral. Por ello invita a mostrar las pruebas y sin pelos en la lengua, Laura arremete a que pagarán las consecuencias por quitarles el tiempo a un poder judicial que requiere de tiempo para averiguar los casos mas importantes.

Aunque esta no es la primera vez que se enfrenta ante un juzgado pues su ex pareja y ella se debatieron antes los tribunales por supuestamente haberlo querido agreder gravemente hasta poder perder cortarle sus partes íntimas en un desenfrenado momento de furia.

Más tarde la autora de “que pase el desgraciado” confirmó en el programa en el programa "El valor de la verdad" que efectivamente era cierto justificándose que él le había sido infiel aunque sólo fue para asustarlo aunado a esto se viralizó un video en redes sociales sobre su discusión y donde claramente se veía una Laura Bozzo sollozando.

Finalmente, la licenciada en derecho declaró ante los medios de comunicación que se habría llevado la victoria por falta de pruebas.

