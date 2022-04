Laura Bozzo compara a Alfredo Adame con una mosca: "yo no me peleo con moscas"

Sin duda alguna, Alfredo Adame y Laura Bozzo, son dos de los artistas que constantemente acaparan reflectores tras verse envueltos en diversas polémicas y en está ocasión no fue la excepción. Resulta que la conductora peruana lanzó recientemente una fuerte declaración, pues comparó al actor de televisión con una mosca.

Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue que la presentadora de Laura sin Censura arremetió contra el actor de telenovelas luego de que algunos medios de comunicación pidieron su opinión respecto a la acusación que Alfredo Adame hizo de ella, aseguró que Laura Bozzo se dedicaba a la trata de personas a lo que La Señorita Laura señaló:

“Ay, Alfredo Adame, no me vengas con eso por favor. Nada, nada, yo no me peleo con moscas. Ok, que diga lo que le dé la gana. 53 personas he rescatado de trata, pregúntenle a Rosy Orozco sobre mi labor en contra de la trata. (Unas personas peruanas) están acá conmigo, trabajando en Imagen”, mencionó la conductora de ‘Laura Casos Resueltos’, expresó visiblemente la presentadora de televisión.

En cuanto a si ya resolvió los problemas legales que tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Laura Bozzo manifestó que ya no tiene ningún problema e incluso aseguró que tiene muy buena relación con el SAT.

“No hay ningún problema, yo tengo una muy buena relación con el SAT y no tengo ningún problema, hay que pagar impuestos y yo por eso los pago con mi nombre. Yo no tengo empresas para deducir”, indicó. Cabe señalar que recientemente Laura Bozzo se sumó a Imagen Televisión.

Ante esto, la presentadora fue invitada al programa Sale el Sol en donde manifestó que está más que feliz por su regreso a la televisión. “Estoy emocionada, estoy feliz. Han sido muchos años de dolor, de sufrimiento, y para mí este programa es mi vida, es mi marido, son mis hijas, es todo para mí, el poder ayudar, el cambiarle la vida a la gente”, indicó la famosa.

Laura Bozzo también aprovechó para manifestar que tras su regreso triunfal hará cápsulas de ‘Laura Casos Resueltos’, espacio donde presentará casos sociales que llegaron a ella y en los cuales puso su granito de arena para resolverlos. “La Laura de hoy va a salir a la calle a buscar y exponer esos casos que merecen voz. Esas mujeres maltratadas, esos niños abusados”, indicó la conductora.

