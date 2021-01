Laura Bozzo arremete contra Paty Navidad, pide cárcel

Otra famosa que se suma al apoyo de la comunidad, tras la pandemia por Covid-19, es la conductora de Televisa, Laura Bozzo, quien exige cárcel para todas las personas que se encuentren en la negativa del uso de cubrebocas y que aseguren que el virus no existe.

Fue a través de una entrevista para el programa matutino Hoy, que Laura Bozzo, externó su posición ante las personas que no creen que el Covid-19 exista, y esté causando tantos estragos entre la población, arremetió contra quienes dicen no usar cubrebocas

“Una persona que está haciendo este tipo de cosas para mí, merecería una pena de cárcel, así como las personas que hacen fiestas en su casa, que llevan a ciento de gentes, que no cumplen las normas, es simple, a la cárcel, a la cárcel, seir meses les haría bien, por que están digamos, de alguna manera, llevando a las personas a la muerte, el decir que esto no existe, el decir es llevar a la gente a una muerte segura, y eso, como abogada, y como doctora, es un delito penal por omisión”, fueron las palabras de la conductora de Televisa.

El comentario de Laura Bozzo fue en referencia a Paty Navidad, quien también está en contra del uso del cubrebocas, y de que el virus exista, poniendo a las personas en un estado de sumo peligro, tras compartir en sus redes sociales que hagan caso omiso de las medidas de seguridad.

Recordemos que hace unos días, Paty Navidad, fue el centro del escándalo por anunciar mediante su cuenta oficial de Twitter, que el coronavirus no existía, que solo se trataba de una cortina de humo que el gobierno estaba preparando.

“No hay diferencia entre las mascotas amarradas y encerradas, dóciles en lo que pedimos para que se ganen sus croquetas, a personas miedosas, obedientes a injusticias de gobiernos, como; no salir de sus casas, no visitar a sus familias, no abrazar, etc. Hombre-animal y viceversa”, fue la respuesta de la actriz de Televisa.

Las declaraciones de Paty Navidad la colocaron en el ojo del huracán por comparar a las personas con animales, por cuidarse del virus y prevenir contagios.

Paty Navidad fue vetada de sus cuentas oficiales de Twitter, tras tomar la plataforma digital, como medio para causar controversia ante la terrible pandemia que el mundo entero está viviendo.

“Soy inmune a sus descalificaciones, insultos, difamaciones, virus, etc. Si intentan callarme no es porque diga mentiras, seguro algo de lo dicho les movió o les caló. No les temo, Dios está conmigo y me fortalece con fe y amor. De lo que abunda en el corazón, habla la boca”, fue el argumento de la actriz de “Por ella soy Eva”.

Así fue, como la actriz de Zacatillo se defendió ante los miles de ataques que recibió por parte de las personas que están en contra de sus teorías conspirativas acerca del virus.