Las sesiones acústicas Latin Grammy 2022 inician con acento mexicano

Las Sesiones Acústicas de los Latin Grammy se iniciarán este año el 22 de julio con un concierto digital del género regional mexicano en el que participará El Fantasma acompañado de Los Dos Carnales y Lupita Infante, informó este martes la Academia Latina de la Grabación.

"Estamos muy entusiasmados de poder arrancar esta serie con la gran energía de este grupo de jóvenes y talentosos exponentes del género regional mexicano", dijo Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación.

La actuación acústica completa estará disponible en la página de Facebook de la Academia Latina de la Grabación el 22 de julio de 2022 a las 9:00 a.m. ET (13:00 GMT) y después de 48 horas y durante 90 días se podrá ver en las páginas de Facebook de los artistas.

La nueva edición de Sesiones Acústicas, una serie de eventos en vivo para pequeñas audiencias que comenzó hace seis años, contará con dos conciertos digitales grabados en Ciudad de México y São Paulo, presentados en colaboración con la plataforma Meta.

Hasta ahora no se ha informado de los artistas participantes en el concierto desde Brasil.

El concierto del género regional mexicano fue grabado en el Centro Cultural Roberto Cantoral en Ciudad de México e incluye interpretaciones de canciones elegidas por los artistas implicados, además de colaboraciones inéditas, dúos y narraciones.

Abud destacó en un comunicado que la Academia busca -con las Sesiones Acústicas Latin Grammy- "abrir espacios incluyentes donde los creadores de música puedan expresar su talento, inspirando la apreciación cultural, promoción y preservación de sus respectivos géneros musicales".

El Fantasma, cuyo nombre verdadero es Alexander García y debutó con éxito con "Mi 45" en 2016, es un cantante de música regional mexicana que forma parte de la nueva oleada de "meximileniales" y que en 2018 logró su primera nominación a los Latin Grammy, en la categoría Mejor Álbum de Música Banda.

"Es un honor para mí tener la oportunidad de participar en la primera sesión acústica enfocada en el género regional mexicano y presentar mi cultura y las tradiciones musicales de mi país a una audiencia global", dijo El Fantasma.

Los dos carnales está formado por los hermanos Imanol y Poncho Quezada, los cuales ascendieron a la fama rápidamente en 2018 con su primer álbum, "Te lo dije".

Han colaborado con El Fantasma en varias canciones, entre ellas el éxito de 2020 "Cabrón y Vago" y un año más tarde ganaron el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Norteña.

La cantautora méxico-estadounidense Lupita Infante, nieta del mítico cantante y actor de cine Pedro Infante, es una experta en las tradiciones de la música mariachi, ranchera y norteña, y ha sido nominada al Latin Grammy y al Grammy.

Adrian Harley, director de Alianzas con Disqueras para Meta en Latinoamérica, subrayó que "los vídeos musicales son una parte emocionante de la experiencia social de la gente en las plataformas de Meta".

"La Academia Latina de la Grabación ha colaborado con nosotros durante mucho tiempo, apoyando a los artistas para que se expresen, compartan su música y conecten con admiradores alrededor del mundo", agregó.

Las Latin GRAMMY Acoustic Sessions además de presentar a consolidadas estrellas musicales, contribuyen al desarrollo de talentos emergentes, con un enfoque en la diversidad y la equidad dentro de cada género. EFE

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Miami, EE.UU. / Fotografía Instagram Lupita Infante

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!