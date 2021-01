Las seductoras transparencias de Gaby Spanic en traje de baño

Ésta fue la vez que Gaby Spanic sedujo a sus seguidores en la web, cuando portó un llamativo traje de baño, que aunque no tan escotado, sí causó furor entre los usuarios de las redes sociales, toda vez que inundaron de reacciones y comentarios el post de la actriz venezolana.

Gaby Spanic, es sin duda, una de las actrices favoritas que aunque ajenas a México, llegó para quedarse y lograr ser una de las favoritas entre los televidentes, y ahora, entre los internautas, quienes están pendientes de su vida en las redes sociales.

Lee también: Cinco mejores villanías de Ivana Dorantes de Soy tu Dueña

Fue en febrero del 2019 que entre sus más de mil 600 fotografías compartidas, Gaby Spanic, la villana de telenovelas, logró más de 47,300 corazones rojos al posar con un sugerente traje de baño en color negro con color piel, adornado con un par de aplicaciones de encaje que daban vida al diseño.

Por supuesto los más fervientes fanáticos de la venezolana de 47 años, no perdieron la oportunidad para expresarle su fascinación por verla; 838 comentarios son los que saltan a la vista de la atrevida publicación de la actriz venezolana.

"Sube más fotos en bikini son lo mejor de tu instagram, sin duda la mujer más bella que existe", "Buenas noches Gaby con el debido respeto eres muy hermosa y muy caliente y caliente Te amo beso bebé", "No hay palabras para describir tanta belleza", "Lo mas lindo tu eres divina mamasita", son algunos de los comentarios hechos a la instantánea.

Lee también: Así cautivó Ivana Dorantes con sexy baile en Soy tu Dueña

O "Que linda se ve, se simplemente um anjo te amo muito anjo @gabyspanictv conversa comigo no direct BB vou amar conversar com.VC me segue também anjo lindo".

Y aunque hubo más me gusta que críticas, dentro de los primeros comentarios, se lee uno que advierte que no debe exhibirse de esa manera: "Este es asunto tuyo y de tu esposo".

No obstante, la histrionisa, ha seguido cautivando a sus público en su mayoría masculino, que no reparan de regalarle un like y hacerle un atrevido comentario.